全國最多！新北「8站16台5據點」達標　打造30分鐘就業服務網

▲助弱勢、拚就業！新北勞工局建全台最密就服網。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市勞工局長陳瑞嘉今（4日）在市政會議進行「就業服務 就近服務」專題報告，分享近年勞工局已陸續設立「8站16台5據點」，達成「就服站數量全國最多」、「區區有據點」目標，另外未來配合「天下第一站」板橋站的搬遷，加上林口站年底設站，勞工局將打造一個透過大眾運輸工具，「30分鐘內即可抵達的就業服務網」，提供市民朋友更快速便捷、更優質的服務。

侯友宜聽取報告後表示，新北市勞動人口全國最高，面臨少子化、高齡化雙重壓力，勉勵勞工局要做到「持續強化空間跟資源投入」，包括林口站年底設站、板橋站預計2027年搬遷，都要如期完成；另外侯市長也要求「簡政便民」，讓行政流程更貼心。還有「持續推動跨局處合作」，讓年輕人找到理想工作、中高齡回歸職場、建構弱勢族群社會安全網，「救一個弱勢族群就是幫助一個家庭」。最後則是「增加企業參與感」，鼓勵企業營造友善職場，「讓新北成為『安居樂業』的幸福城市」。

簡報一開始，曾任勞發署中彰投分署長的陳瑞嘉特別分享，當時南投全縣僅有一處就業服務站，導致許多民眾必須長途奔波，尤其想到「失業勞工還要開車、搭車1小時以上，才能獲得協助」，也因此率先向中央爭取資源，成功增設「埔里分站」，這段經驗也成為他日後推動新北「就業免奔波」政策的基礎。

▲新北市政會議陳局長瑞嘉簡報。

陳瑞嘉接著表示，目前新北已設有8個就服站、16個就服台及5個偏鄉駐點，年底將再增設林口站。此外，針對青年、中高齡與銀髮族群，也整合中央資源，提供分眾化服務，在板橋、三重設立「婦女及中高齡者續航中心」及「銀髮人才服務據點」，中高齡及銀髮的勞參率逐年提升，也爭取專屬青年朋友的「青職基地」也移交青年局營運，建構更完善的就業支持網絡。

勞工局還會結合中央、跨局處及NGO資源，建構「全方位社安就業支持網」，透過職業訓練、就業諮詢、就促研習、陪同面試、就業獎勵等，協助更生人、高關懷少年、新住民、街友等族群重返社會。另外勞工局也與社會局建立「社勞政合作平台」，對於中低收入戶有就業意願民眾，就近在站台舉行會談，透過協助就業脫離社福依賴；對於毒品防治中心轉介的個案，勞工局也會努力協助就業重啟人生。包括社會局長李美珍、衛生局長陳潤秋，都特別發言表示感謝。

另方面勞工局率全國之先，推動「中高齡者及高齡者友善職場認證」，積極倡議企業建置友善職場環境，目前已有超過250家企業響應加入顧家好企業，更有77家企業獲得友善職場認證，展現新北打造「韌性勞動力」的成果。勞工局會努力成為市民在就業路上的依靠。