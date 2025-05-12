國際護師節！台大雲林分院表揚護理英雄　推動友善職場願景

▲台大雲林分院舉辦「114國際護師節慶祝大會」，以實際行動感謝護理人員的辛勞與奉獻。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

五月是國際護師節的慶祝月，台大雲林分院於今（12）日以「投資護理從友善職場做起」為主題，舉辦「114國際護師節慶祝大會」，用實際行動感謝護理人員的辛勞與奉獻，致力於推動友善職場文化，讓護理人員在第一線守護民眾健康的同時，也能感受到來自社會與職場的支持與關懷。

台大雲林分院院長馬惠明表示，回望過去一年，順利通過準醫學中心評鑑，不僅是制度與標準的肯定，更是全體護理師專業承擔與默默耕耘的結晶。面對去年冬季全國急診壅塞的挑戰，護理團隊堅守崗位、即時應變，是我們穩健前行的力量。展望未來，我們將持續推動流程優化、文書簡化，導入智慧照護科技，讓護理人員能把時間留給病人，讓每份辛勞都能被看見、被肯定、被回應。

出身護理雲林縣長張麗善親自出席致詞並致贈「愛的禮袋」給現場護理人員，感謝大家在醫療高壓中不畏艱辛地付出，也當場宣布縣府正著手盤點相關預算與資源，研擬提升護理人力之具體方案-「三三三護理人力留任計畫」，承諾從制度面實質支持護理人力。未來將積極與縣内醫療機構攜手合作，以實際行動強化護理勞動條件，真正實現「薪資加碼、價值體現」。

台灣大學副校長張上淳特別蒞臨慶祝大會勉勵護理人員，肯定大家在醫療體系中的核心角色。同時，一向熱心公益的石原慈善青年基金會創辦人石原智博表示，因深受台大醫療團隊照顧家人的經歷所感動，決定設立獎勵金制度，支持優良護理師、專科護理師與臨床教師，希望以實質鼓勵肯定護理的專業價值與付出。

▲雲林縣長張麗善親自出席致詞並致贈「愛的禮袋」給現場護理人員，感謝大家在醫療高壓中不畏艱辛地付出。（圖／記者游瓊華翻攝）