雲嘉南管理處奪銅級觀光永續獎！　井仔腳鹽田文化復育受肯定

▲雲嘉南管理處活化井仔腳瓦盤鹽田，推廣低碳旅遊與鹽業文化，榮獲「2025台灣觀光永續獎」銅級獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處4日於「2025台灣觀光永續論壇暨頒獎典禮」中，以「鹽田與文化的永續對話：重塑白色雲嘉南之美」為題，榮獲台灣觀光永續獎銅級獎肯定。

雲嘉南管理處活化井仔腳瓦盤鹽田，推動綠色低碳旅遊與鹽業文化教育，讓這座全台最古老的瓦盤鹽田再次成為地方觀光與文化的亮點。

雲嘉南管理處長徐振能指出，井仔腳瓦盤鹽田自1818年設立，歷經兩百年歷史變遷，雖於2000年停止曬鹽，但鹽業文化依舊深植地方。管理處推動以鹽田為主軸的文化觀光，包括設立「鹽田與濕地環境教育中心」、舉辦觀鳥馬拉松、自行車淨灘行動、宗教祭典「平安鹽祭」等，成功導入永續旅遊概念，並建立低碳交通設施如電動車充電樁與自行車友善環境，促使雲嘉南濱海廊帶成為國際綠色旅遊亮點。

徐振能處長補充，自2003年成立以來，管理處持續深耕永續旅遊，以跨縣市的濱海廊帶資源為基底，整合產官學與地方力量，推展具國際競爭力的永續觀光模式。該處近年已連續獲得「全球百大目的地故事獎」、「柏林ITB綠色目的地故事獎」及「亞太永續行動獎」等國內外肯定。此次再獲「台灣觀光永續獎」銅級獎，象徵雲嘉南文化資產與環境共存共榮的成果，也將成為台灣地方觀光轉型與文化保存的典範之一。