民眾黨「保安隊」進駐新竹　黨中央力挺高虹安反惡罷

▲停職中的新竹市長高虹安出席「中央保安隊」成立記者會。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

首波立委、新竹市長高虹安罷免投票日將在7月26日舉行，民眾黨今（27日）由秘書長周榆修親自領軍「中央保安隊」進駐新竹市，率黨中央與立院黨團一級主管全力支援，包含代理副秘書長黃成峻、立院黨團主任陳智菡、國際部主任林子宇、發言人張彤等，啟動陸、空、國會與媒體戰線，反制由柯建銘所主導的大惡罷。

新竹市長高虹安今出席中央保安隊記者會時說，新竹反罷保安隊成立後，現在與中央保安隊連線，讓動能與量能能更加完善，這不只是「保高虹安」，更是保護新竹的「安定、穩定」。高虹安強調，這場罷免戰最具挑戰的是，即使多數人不同意罷免，但大家不知道要出來投票，這是新竹有史以來首次的罷免選舉，市民一定很陌生。

高虹安說，反惡罷倒數進入29天，她會全力以赴與新竹市民溝通，讓他們能捍衛自己的家園，高虹安重申，未來一個月，保安隊將努力走上街頭，同步透過網路，鼓勵新竹市民來關心公民選舉、行使自己的公民權利，讓「新竹ALL PASS」。

▲民眾黨秘書長周榆修出席「中央保安隊」成立記者會。（圖／民眾黨提供）

秘書長周榆修指出，這場全台大惡罷，「惡」的起源正是新竹出身的柯建銘，恣意抹煞高虹安、鄭正鈐兩位在地方與中央的努力。周榆修痛批，由罷團所發起的「護國大遶境」簡直荒腔走板，應該是「誤國大遶境」，這是誤國不是愛，這是情緒勒索。請問民進黨敢不敢回應林濁水所言，「柯建銘的極端就是民進黨的致命傷？」

立院黨團主任陳智菡表示，中央保安隊進駐新竹的重要宣示意義，就是要齊力對抗民進黨，要為新竹帶來正氣，更要把正氣還給台灣。陳提到，前主席柯文哲正因欣賞高虹安的實力與前瞻眼光，於是將她推薦給新竹，盼能讓故鄉有更好的發展，但柯建銘竟只想著收割地方勢力、拖垮新竹，其子弟兵林智堅施政更是亂七八糟，導致新竹債務風險不但升高，還爆出12億新竹棒球場弊案。

陳智菡說，從柯建銘到民進黨市議員無所不用其極在掩埋真相，竟然還敢甩鍋，是非可以這樣顛倒嗎？如果今天「大罷免大失敗」，請柯建銘下台、賴清德下台，還給高虹安一個公道。

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡出席「中央保安隊」成立記者會。（圖／民眾黨提供）



代理副秘書長黃成峻痛批，民進黨這種選輸就翻桌的「翻桌式民主」絕不是民主國家機制。這場反惡罷行動，就是要讓十惡不赦的柯建銘聽見人民的聲音，也要讓賴政府知道，新竹市民才是新竹的主人，絕非雜質。中央保安隊進駐後，陸戰部分包含組織部、社會發展部、青年部將連結新竹市黨部及反罷總部，深入新竹地方大街小巷。

國際部主任林子宇說，為追求第一時間回應民進黨及其側翼造謠與抹黑的速度，將成立社群媒體粉專進行回擊，屆時回應方式將不限於中英文、不限素材形式，為的就是要讓民進黨知道，雖然執政黨擁有媒體資源，但民眾黨也絕不會白白挨打。林子宇呼籲，反罷免行動倒數要守下好的市長，要讓新竹反罷All PASS。

新竹市議員李國璋批評，這次的罷免就是民進黨「搏輸局」，對政治冷漠就會成為受害者，不管政治、政治就會來管你，尤其面對邪惡的黑手，呼籲市民朋友們一定要出門投下反對罷免票。新竹市議員宋品瑩質疑，民進黨一直說罷免是民意，但中央指派市長跟民主有相符嗎？指派市長不但沒有民意基礎又浪費人民納稅錢。

▲民眾黨「中央保安隊」正式進駐新竹反罷總部。新竹市議員李國璋。（圖／民眾黨提供）