台大、成大、陽明交大蟬聯《遠見》最佳大學前3　私校中醫大最佳

▲2025年《遠見》台灣最佳大學排行榜公布，台大獲得第一。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2025年《遠見》台灣最佳大學排行榜公布，綜合績效前5名分別為台大、成大、陽明交大、清大、中醫大，和去年相同，而台師大和中山大學並列第6名，排名比去年進步3名，也成為人文社科大學榜首。私校前5強則為中醫大、北醫大、長庚大學、明志科大、高醫大。

綜合績效「技專校院榜」部分，前5強依序為台灣科大、台北科大、明志科大、雲林科大、高雄科大。若依照學門區分，人文社科前3強，依序為台師大、政大、淡江，其次為中正大學、輔仁大學。「醫學榜」前5名則為中醫大、北醫、長庚大、高醫大、慈濟大學。另外，在大學五長互評當中，台大獲得6項冠軍，政大拿下3項冠軍。

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《遠見》表示，今年進行這項排名進入第10屆，共檢視53項指標，其中內含69項細指標，計算出各校綜合績效，再依學校屬性進行分組、排序，列出各大分榜。觀察本屆榜單，共有「資源重整效益高、社會責任有回報、企業加持顯績效、產業利多躍南校、專業辦學最出挑」等5大趨勢。

▲2025年《遠見》台灣最佳大學排行榜，台大獲得第一，台師大進步3名。（圖／《遠見》提供）

在「資源重整效益高」部分，《遠見》指出，今年全台大學前10強中，台師大比去年進步3名，同時成為人文社科大學榜首；台科大進步1名，並奪得技專校院冠軍。上述兩校因與台大組合「國立台灣大學系統」，台大提供綜合資源、台師大貢獻師培能量、台科大則補足產學實務經驗，強強聯手的威力驚人。

陽明交大、清大，在各自與他校合併後，也從原本偏重醫學、理工的學校，蛻變為學術版圖完整的全方位綜合大學，競爭力如虎添翼。

《遠見》進一步分析，排名第2的成大，在2025年《遠見》USR大學社會責任獎一舉抱回8座獎項，在綜合績效總榜前20強學校中，多校是教育部USR計劃的常勝軍，第12名的北科大，受惠於USR，在六大構面中「產學績效」拿下技專校院第1名，在在凸顯大學推動社會責任有所回報。

大學競爭力往往與產業發展息息相關，《遠見》表示，近來南部半導體S廊帶成形，推升鄰近學校競爭力。以中山大學為例，今年為總榜第6名，距離頂大僅一步之遙，同時為中大型大學第一名。高科大6個校區貼近S廊帶，可謂「大南方矽谷計畫」利多第一排，今年名列總榜20強，較去年進步2名。