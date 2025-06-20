「台灣不如馬國、沙烏地阿拉伯！」名醫見世界大學排名：成績難看

▲QS世界大學排名出爐，台大第63名。（示意圖／記者李毓康攝）



記者劉維榛／綜合報導

英國高等教育調查機構QS公布「2026世界大學排名」，其中台大排63名、清華與陽明交大分別為176與199名。對此，精神科名醫沈政男直言成績難看，更嘆「台灣已不如馬來西亞與沙烏地阿拉伯」，並點出台灣高等教育資源投入與管理制度仍有很大進步空間，「台灣的未來，不可能好過台灣的大學。」

醫師沈政男在臉書表示，今年QS世界大學排名中，台灣僅有台大（63名）、清大（176名）與陽明交大（199名）擠進前200名。至於如何看待這成績？沈政男坦言「兩個字：難看。」

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查看其他國家大學排名，馬來亞大學排名第58名，已勝過台大，馬來西亞更有5所大學名列前200名；沙烏地阿拉伯也不容小覷，雖然「法赫德國王石油礦產大學」略輸台大，但前200名也有3校入榜，且總排名贏過台灣。

事實上，QS的計算方法是，學術佔5成，其中平均每位老師論文引用數佔3成，而學術聲望佔2成。沈政男以台大來做說明，引用數約得70分（世界第一為100分），但學術聲望90幾分，才能衝到百大。反觀清大與陽明交大，引用數都略勝台大，但學術聲望差太多，於是只能排到200名內。

關於在師生比方面，沈政男直言，台灣的大學排行普遍得分低得可憐，台大與清華只有30多分，陽明交大則是50多分。至於全球參與，主要是國際師生比例，就更差了。

究竟問題出在哪裡？沈政男點出兩大主因，首先是「投入大學的資源與分配仍不理想」，台灣的大學老師薪水偏低，已經是老問題，學校整體預算也不夠，沒辦法聘請太多老師，於是大學其實就是大一點、老一點的中學而已，「你在裡頭絕對不會感受到什麼讓人興奮的研究與教學氛圍，學生就是要拿文憑，而老師就是保住飯碗，此外無他。」

第二則是「大學裡頭的行政與管理」，沈政男說，就是有一股公家氣息，完全跟民間機構的競爭氛圍不能相提並論，像是工作分配、薪水與獎金、升遷、研究評比、教學評鑑，都是公家那一套大鍋飯、混日子做法，不可能激起熱情與理想。

最後，沈政男語重心長地說，「台灣的未來，不可能好過台灣的大學，這才是最讓人擔心的地方。」

※本文獲醫師沈政男授權提供。