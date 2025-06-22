多益950、日檢N1「起薪35K」台大文組生傻了！網嘆：被AI摩擦

▲台大。（圖／記者許敏溶攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

一名台大文組畢業生，擁有多益950、日檢N1，還會做簡報甚至懂點vibe coding，卻在求職時發現起薪普遍只有3萬5元，感嘆台灣的就業環境對文組相當不友善，掀起網友熱議。有些人點出產業需求轉變，也有人直言「AI都能翻譯了，還在靠多益」，讓原PO的處境引起不少共鳴與吐槽。

原PO在PTT的Gossiping板發文表示，自己是台大文組畢業，多益高達950分、日檢N1、人文素養豐富、簡報能力強，還略懂vibe coding，理應擁有不錯的職場競爭力。但現實卻相當殘酷，找了幾份工作後，發現起薪多半落在3萬5元左右，讓他不禁感嘆「就業環境真的不太友善」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

留言區也炸開鍋，許多網友表示，「GPT，我一個月600」、「ChatGPT Plus 每月訂閱費用為20 美元」、「餐廳經理、物流司機、行政助理都超過35000了」、「雖然比我高了，但是以台大、多益950來說，真的是超低」、「就被AI壓在地上摩擦。」

還有人感嘆，建中／北一女取消文組資優班、世新中文停招、淡江合併四系為歐語系、台大要把文組名額寄杯，連哈佛都打算推三年戰略轉型計畫整併四個語文科，剩下沒倒的文科則轉去研究AI，「不只台灣，連哈佛文組都投降輸一半了，繼續讀文科我看未來大概只能當條碼載具工程師吧？」

也有網友點出整體結構性問題，「連哈佛都整併語文科系推AI研究，台灣文組不轉型根本沒未來」、「會考試就去考試吧，調特司特國營穩多了」、「外文系鑽研文學與語言史，在商業世界含金量有限。」