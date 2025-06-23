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準台大生「科展抄襲」被撤獎　校方：將開會討論錄取資格

▲▼台大校門。（圖／ETtoday資料照）

▲台大校門。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

台中一中一名女學霸今年同時錄取台大電機系與醫學系，但卻遭踢爆科展作品涉嫌抄襲。科展主辦單位科教館今日表示，經過評估後決議撤銷獎項以及追回獎金。台大稍早則回應，已接到相關檢舉，學校將會召開會議討論該生的錄取資格。

根據日前Threads上的爆料，一名網友指出該名學生的科展作品「疑似抄襲」指導教授的期刊論文，甚至連英文標題都幾乎相同。然而，作品中的參考文獻卻未提及教授的論文。該網友表示，已向科教館檢舉此事，並透露此作品曾獲得全國科展第1名及國際科展四等獎。

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科教館今日表示，經評估及審查委員專業判定，該作品確有違反研究倫理，依規定撤銷其「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年台灣國際科學展覽會」參展資格及所獲獎項；追回「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年台灣國際科學展覽會」所獲獎狀及獎金；2作者及指導教師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「台灣國際科學展覽會」1年。

台大則指出，已接到相關檢舉，學校將會召開會議討論該生的錄取資格。至於該生原本申請入學上本校電機系的部分，因其已透過繁星推薦錄取醫學系，依招生規定即喪失原申請入學的統一分發資格。

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