台大「QS世界大學排名」63名史上最佳　國內3校擠進前200

▲台大在QS最新排名為世界第63，創下史上最佳成績。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

英國高等教育調查機構QS今（19日）發布2026年世界大學排名，台大排名為63名，創下史上最佳成績，也比上年度68名前進5名。台大指出，排名進步主要呈現在「學術聲望與表現、國際化、學生與校友就業力與影響力」等方面，校方對各種大學排名均會虛心參考，作為提升與進步參考，也會持續善盡大學的社會責任。

QS今天公布2026年世界大學排名，世界排名前5名的大學依序為美國麻省理工學院（MIT）、英國倫敦帝國學院、美國史丹佛大學、英國牛津大學、美國哈佛大學、英國劍橋大學。

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台灣則有台大（第63名），清華大學（第176名）、陽明交通大學（第199名）等3校進入世界前200名。另外還有成功大學（第203名）、台科大（第345名）、北科大（第420名）、台灣師範大學（第435名）、中山大學（第439名）進入前500大，以及中央大學（第587名）、台北醫學大學（第597名）。上述10所大學的世界排名都比上一次進步。

其中台大今年世界排名為63名，不僅創下史上最佳成績，也比上年度68名前進5名。台大表示，今年QS排名的進步，主要在三個面向，包括學術聲望與表現（學術聲望、每師論文引用率）、國際化（國際學生數-）、學生/校友就業力與影響力。

台大進一步說明，在學術表現部分，台大在論文引用影響力及國際學術聲望有所提升。由於近年持續深耕前瞻創新或關鍵議題研究，鼓勵跨領域及國際團隊合作，相關效益也顯現在先前公布的2025 QS學科排名中，台大共有47個學科領域進入前200排名（去年44個），38個學科領域進入前100排名（去年32個），7個學科領域進入前50排名（去年6個），獲得相當進步。

在國際學生及學術聲望等國際化部分，台大指出，近年積極推動國際化措施已逐步展現成效，例如深化與重點姊妹校的合作、加強參與國際高教與學術組織及聯盟、推動國際合作計畫、發展亞洲高等研究院、協助教育部推動大學國際學術聯盟等。同時也推動各項人才移動方案，如「國際引路人計畫」、「國際引水人計畫」與「國際 NGO 人才學校」等，促進國際合作與交流，吸引國際人才。

在畢業生就業力與影響力部分，台大表示，在畢業生就業表現指標上，取得滿分100分的佳績。畢業生就業表現指標涵蓋就業率以及校友影響力（如本校校友進入富比世30歲以下年輕領袖等具國際公信力榜單的人數），顯示臺大畢業生的就業率及社會貢獻俱佳，獲雇主肯定，近年台大職涯中心攜手企業共育未來人才，推動《台灣引路人計畫》，由企業提供不限科系的實習職缺，並邀請企業主管擔任實習導師，透過跨域學習養成「職場即戰力」。

台大強調，QS評比的大學數量從上年度的5663間，今年成長到8467間，上榜大學數量則為1501間，在競爭日趨激烈的國際高教環境中，台大今年排名呈現進步。但對於各種大學排名均會虛心參考，作為提升與進步的參考，也會持續善盡大學的社會責任。