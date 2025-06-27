川普深夜密電！以色列同意「2周內結束加薩戰爭」　條件曝光

▲川普與納坦雅胡通話後達成高度共識，將在「兩週內」結束加薩戰爭。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美軍對伊朗核設施發動空襲後，美國總統川普（Donald Trump）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話達成高度共識，將在「兩週內」結束加薩戰爭，並由包含阿聯酋（UAE）與埃及在內的4個阿拉伯國家接手治理，徹底取代哈瑪斯（Hamas）在當地的控制權。

根據《今日以色列報》（Israel Hayom）報導，這通「氣氛亢奮」的電話發生在23日深夜，當時美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與以色列戰略事務部長德默（Ron Dermer）也一同參與，雙方除同意停火外，還就中東和平下一階段展開布局。

知情人士指出，計畫內容包含將哈瑪斯領導層流放國外，並釋放所有人質，而希望離開加薩的居民，將由數個未具名的國家接收。此外，沙烏地阿拉伯與敘利亞也計劃與以色列建立外交關係，更多穆斯林國家預料將跟進，擴大《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）的成果。

作為交換條件之一，以色列將在巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）進行改革的前提下，表態支持未來實現「兩國方案」的可能性。華府方面則將承認以色列對約旦河西岸（West Bank）部分地區的主權。

不過，這項宏大構想能否落地，仍存在不小挑戰。納坦雅胡堅決反對讓自治政府在加薩扮演角色，而阿拉伯盟國則多次強調，若無巴勒斯坦自治政府參與，便不會協助加薩重建；至於哈瑪斯領袖更長年拒絕流亡國外，加深執行難度。

外界認為，這項停戰協議與中東布局的密電，或許也能解釋川普為何對以色列打算報復伊朗違反停火協議一事暴怒不已，甚至在Truth Social發文，要求撤銷對納坦雅胡的貪腐審判，全力護航其以色列盟友。