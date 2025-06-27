「穿著Prada的惡魔」原形！　《VOGUE》40年總編辭職

▲美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour ）將卸下職務 。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

時尚權威雜誌美國版《VOGUE》將迎來世代交替，現年74歲、掌舵近40年的總編輯安娜溫圖（Anna Wintour ）已正式對內部員工宣布，將卸下美國版《VOGUE》總編輯一職。

《VOGUE》指出，安娜溫圖並未完全退出康泰納仕（Condé Nast）與《VOGUE》，而是轉為保留全球編輯總監與全球內容總監等要職，縮減原本負責的業務範圍。

未來接替她的職位名稱將改為「內容總監」（Head of Editorial Content），作為康泰納仕全球重組計畫的一部分，這不只是人事調整，更可能牽動整個時尚媒體版圖的方向。

目前接任人選尚未公布，不過外界普遍關注是否將由內部高層出線，包括現任《美國VOGUE》副總編輯安特林（Taylor Antrim）、網站內容負責人克馬勒（Chloe Malle）等人，都是被點名的潛在接班人選。

《VOGUE》在報導中提到，過去四年，安娜溫圖在康泰納仕的角色大幅擴展，不僅繼續主編美國版《VOGUE》，還負責統籌包括「Vogue World」時尚盛會與「Met Gala」（大都會藝術博物館慈善晚宴）等重要活動的籌辦與內容方向。

因此，任命新的內容總監，將讓安娜溫圖有更多時間與彈性投入康泰納仕其他市場的發展與支援。

安娜溫圖是2006年電影《穿著Prada的惡魔》中「米蘭達」原型角色，2020年被任命為康泰納仕首席內容官兼《Vogue》全球編輯總監。安娜溫圖曾於2023年來台出席活動，她當時以一身紅色長版西裝登上紅毯，不僅親民與大家問好，更俏皮提到「我今天穿著Prada」，引發現場歡笑。

安娜溫圖在26日與團隊開會時表示，「所有從事創作工作的人都知道，持續成長是再重要不過的事。當年我剛接任《VOGUE》總編輯時，內心充滿渴望，想向所有人證明，美國的時尚雜誌可以用全新的方式去想像，那會很令人興奮。」

安娜溫圖說，「現在，我最大的成就感，來自於協助下一代充滿熱情的編輯，用自己的觀點衝破疆界，他們眼中的媒體樣貌，也為我們提供了全新的刺激。這正是我們接下來要尋找的理想人選──來擔任美國版《VOGUE》的內容總監。」