24歲田徑選手「巨鵰衝出」！邊跑邊遮畫面瘋傳　本人回應了

▲羅賓森事後回應表示,謝謝大家關心。(圖/翻攝自IG)



記者王佩翊/綜合報導

美國24歲非裔田徑跨欄好手克里斯・羅賓森(Chris Robinson)25日參加捷克奧斯特拉瓦金釘田徑賽(Ostrava Golden Spike)的男子400公尺跨欄決賽時,因為短褲設計問題意外露出「巨雕」,儘管他試圖調整,仍在賽程中多次走光,所幸他最終仍以48.05秒的佳績奪金。相關畫面在網路上引起熱議後,他本人也首度在個人社群做出回應。

比賽當時,羅賓森在起跑後不久就因短褲板型不合而發生走光意外。他試圖用手遮擋露出的生殖器,並調整短褲位置,但跨欄運動幅度大,讓他難以完全解決問題。最終他決定不再分心,專注於比賽,並在終點前以滾翻的方式成功衝線,拿下第一名。

羅賓森的奪金成績更是刷新了本季最佳紀錄,距離個人最佳僅差0.1秒。不過他在比賽過程中意外走光的比賽畫面卻也在網路平台瘋傳。

賽後,羅賓森在社群媒體的限時動態分享了一張額頭貼著繃帶的自拍,並留言道,「謝謝各位的關心,我沒事,偉大的事即將發生。」許多網友湧入他的社群帳號留言朝聖。

另一方面,影片在網路上發酵以後,受到世界各國的網友討論,轉播該場比賽的「愛爾達體育家族」為此發文回應,有關稍早田徑直播發生的意外插曲,事後的重播、VOD都已經後製處理,至於今晚在電視上出現的多次重播,則會符合主管機關的監理。

