校園記憶翻頁重現！　《台南400校園老照片》見證教育百年情懷

▲《台南400校園老照片－戀戀舊情》專書收錄全市百年校園珍貴影像，勾勒台南教育歷史軌跡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一張老照片，承載的不只是影像，更是一段城市的成長記憶，延續台南市政府「台南400」系列策展精神，台南市教育局集結徵得的百年校園影像，正式出版《台南400校園老照片－戀戀舊情》專書，重返昔日教室鐘聲與操場歡笑的青春時光，喚起世代市民對教育歷史的深刻情感。

台南市長黃偉哲指出，台南作為全台最早實施現代教育的城市之一，擁有眾多歷史悠久的學校與珍貴的教育文化資產。《戀戀舊情》不僅是一部影像紀錄書，更是文化記憶的傳承之書。藉由此書，市民能再度認識台南教育演進的軌跡，也讓青年世代在影像中找回對土地與文化的認同。

教育局長鄭新輝表示，自112年起發起校園老照片徵集活動，共收到上千件照片，最後精選280張具故事性與文化價值的影像，依「往日情懷」「校園遺跡」「胼手胝足」「競技映象」「典藏活動」「糖廠學校」「青澀時光」等七大主題分類，串起台南教育的歷史長河與校園風貌。

本書由教育局統籌，南安國小校長黃國峯執行編輯，並邀集新市國小校長李智賢、口埤實小校長王朝賜、竹門國小校長簡辰全、內角國小校長黃明漢、二溪國小校長甘耀樺與儲備校長郭詔維組成編輯團隊，歷時一年搜整、編選、設計與審訂，最終定稿付梓，為台南教育留下濃墨重彩的一筆。

黃國峯補充，《戀戀舊情》特別設計歷史時間標尺與明治、大正、昭和至戰後分期導讀，並附上摺頁拉頁照片牆，讓讀者可按圖索驥回溯不同時代的教育風景。書中還特別收錄展覽現場花絮與校史室經典教具文物，體現從「物」到「情」的文化記憶價值。

教育局表示，《台南400校園老照片－戀戀舊情》限量出版400本，其中300本將贈予市內高中國中小學與圖書館典藏。每一張照片，都是一段難忘校園往事、一頁承載教育溫度的歷史紀錄，誠摯邀請市民一同翻閱、一起懷舊，再次與青春歲月相遇。