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「高空冷心低壓」午後對流變強！　下週可能有颱風如天女散花

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲因「高空冷心低壓」移入，午後對流增強。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今、明(26、27日)兩天各地炎熱，不過因「高空冷心低壓」移入，午後對流增強。下週再台灣東方海面可能會30％的機率有輕颱生成，但預測路徑有如天女散花，還要再觀察。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(26、27日)兩天各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但因「高空冷心低壓(左圖)」移入，大氣不穩定度提高，午後對流增強，並有延續至夜間的機率，應注意氣象署發布的即時訊息。

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今日各地區氣溫為：北部23至36度、中部23至36度、南部24至37度、東部22至36度。

▲▼台灣東方海面「輕颱」機率最高為30%。（圖／洩天機教室）

▲台灣東方海面「輕颱」機率最高為30%。（圖／洩天機教室）

週六至下週一(28至30日)各地為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大；仍應注意氣象署發布的即時訊息。下週二、三(1、2日)水氣減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週四(3日)以後的天氣，是否受到熱帶系統干擾？需持續觀察。

最新(26日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，南海的熱帶低壓，今、明(26、27日)兩天將通過海南島、雷州半島、再進入大陸，對台無影響。最新(25日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬圖：菲律賓東方海面「輕颱」存在的機率第7天(2日)為20%，台灣東方海面則在第9、10天(4、5日)緩慢提高至30%，顯示其未來動向「不確定性」很大。最新美國系集模式(GEFS)，亦呈現非常分歧如「天女散花」的模擬路徑；由於各國模式還會再調整，應耐心觀察。

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