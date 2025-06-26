陸配補繳「除籍證明」倒數4天！陸委會：絕不會沒辦完就註銷身分

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

移民署通知1.2萬名陸配補繳「喪失原籍證明」，期限將於6月底屆滿，陸委會26日公布最新數據，已有5534人繳付證明文件，2572人同意具結及延期。陸委會也強調，註銷台灣身分是大事，絕對不會發生超過6月30日尚未辦理完成，就被逕行註銷身分的情形。

陸委會提到，依目前執行進度觀察，補繳「喪失原籍證明」的查核專案可順利於6月30日完成專案工作，「感謝全國陸配朋友及相關民眾之配合，解決自93年3月法律修正後遲未處理之問題。」

▼「喪失原籍證明」範本。（圖／翻攝海基會）



陸委會指出，經由本次專案，陸配朋友們因此獲得法律上完整、合法的台灣身分，從此不再擔心個人權益會因法律爭議，遭受到不利益與困擾，「感謝主管機關移民署、海基會、地方政府、全國各地婚姻團體、社福機構等全力協助，得以讓專案執行順利圓滿完成。」

陸委會說明，本次專案總計通知12146人，至25日止各類別處理進度如下：

一、已繳附證明文件者5534人。目前仍有部分案件還在赴陸辦理中，或尚待公證書陸續寄達海基會等待驗證，後續完成繳附證明資料者將持續增加。據統計經海基會完成驗證者目前已累計近8千件，由此可見，願意配合法律取得台灣完整身分者，仍為當事人主要選擇。

二、業經移民署同意具結、延期者已達2572人。其餘案件尚待完成審核、通知具結。凡是已向主管機關提出具結或延期申請，但尚未接獲移民署通知者，請耐心等候，移民署會逐一通知申請人，專案輔導申請人完成申辦手續。

三、經確認出境長居海外尚未回國者（1803人），將由主管機關列冊註記待其入境時當面通知補辦。以上三類暫計9909人（佔81.6%）。

四、因未居住原設籍地，迄今尚未與政府聯繫者計2237人，已陸續獲悉現居住地者約占2成，移民署正透過專勤隊編組就近查訪，期盼能儘早聯繫到當事人，並到戶提供申請表件以協助申辦。

陸委會說，其他未居住原設籍地，迄今尚未與政府聯繫者，不排除因年紀較長、位居偏鄉、不使用手機、未收看電視傳媒等，可能屬於社會弱勢或資訊落差族群，政府將結合中央與地方以及各種公私協力管道盡力尋找，務必將政府政策、規定確實通知到當事人後，再進一步協助當事人辦理相關事宜，不會逕行註銷當事人身分。

陸委會強調，即使在6月30日以後才提出申請、目前尚在返陸辦理中或陸方公證書尚未寄達海基會者，均請勿擔心，只要當事人有積極處理的意願與行動，政府會持續受理當事人的申請，也會繼續協助每一個有需要幫忙的個案。

陸委會也呼籲，尚未與主管機關聯繫的民眾，如果有任何困難應儘速向主管機關反應，讓政府來協助，「政府鄭重澄清，註銷台灣身分是大事，絕對不會發生超過6月30日尚未辦理完成，就被逕行註銷身分的情形。」

陸委會還說，如果有接獲政府將於6月30日後逕行註銷身分的不實訊息，請勿傳散，並向政府提出檢舉。

陸委會提到，基於維護國家安全、依法行政、執法公平與公正性，兩岸單一身分制度必須獲得嚴格遵守並落實執行，「我們尊重原陸籍人士來台後對於身分選擇的意願，但如果選擇取得台灣身分，就必須放棄中國大陸戶籍。只有依法完成相關程序，台灣的身分才是合法且完整，才能真正在台灣安居樂業。」

另外，先前地方政府反應之40餘件個案（桃園32名、新北8名），經陸委會與移民署再次向相關縣市政府連繫後瞭解，實際上均為4月初向地方政府陳情的舊案且均已獲得解決，目前已無需中央政府另行協處。