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國台辦批「團結十講」歪理邪說　陸委會：應用對話取代惡意謾罵

▲▼總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德出席「團結台灣十講」第一講。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人陳斌華23日痛批總統賴清德「團結國家十講」的內容是「台獨宣歪理邪說大雜燴，只會被掃進歷史的垃圾堆。對此，陸委會晚間發文表示，中共當局應正視中華民國客觀存在的事實及「兩岸互不隸屬」的台海現狀，停止一切對台施壓脅迫作為，以有意義的對話取代惡意謾罵。

陸委會提到，國台辦以了無新意的「一中」敘事，重申其擁有台灣主權的舊調，完全經不起檢驗，也無法獲得台灣人民的認同，「賴總統闡述歷史事實，有理有據，證明中共所宣稱『台灣自古以來是中國不可分割的一部分，台灣不是主權獨立國家』，只是毫無依據的虛構謊言。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，中華民國自1912年成立迄今已歷114年，中華人民共和國從未統治過台灣一天。中華民國政府與全體軍民在二戰反侵略、護家園，最終取得抗戰勝利。1943年《開羅宣言》、《波茨坦公告》兩份文件簽署時，中華人民共和國尚未建立，且聯大第2758號決議的內容未提到台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，中共據此建構所謂的「一中原則」，根本是扭曲歷史事實，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

陸委會進一步解釋，政府兩岸政策立場一貫，不卑不亢，維持現狀。面對中共持續加大對台複合性施壓及統戰滲透，賴總統提出「十七項因應策略」與相關政策論述，是為了維護我國家主權及確保台灣民主自由生活方式的必要作為。

陸委會強調，賴總統已明確揭示，政府維繫兩岸對等尊嚴及健康有序對話交流的承諾不變。陸委會並呼籲，中共當局應正視中華民國客觀存在的事實及「兩岸互不隸屬」的台海現狀，停止一切對台施壓脅迫作為，以有意義的對話取代惡意謾罵，如此方有助於兩岸關係正向發展。

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.5.28） 。（圖／記者任以芳攝）

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