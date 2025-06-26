左鎮區辦理防災兵棋推演暨避難收容實地演練　驗證社區韌性

▲左鎮區公所舉辦防災兵棋推演與收容處所演練，區長餘基吉擔任指揮官，展現地方應變整備力。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

面對氣候變遷與地震風險升高，台南市左鎮區26日舉行「境況模擬桌上演習及避難收容處所開設演練」，透過跨機關合作與社區實地參與，全面驗證災害應變決策與避難收容作業能力，展現左鎮區推動基層防災的實力與決心。

本次演練由左鎮區長餘基吉擔任指揮官，統籌全程演練；台南市災害防救辦公室參議王雅禾擔任主推官，並由成功大學防災研究中心副主任李心平現場講評指導，為演練提供專業意見。

演練情境模擬強震與豪雨引發的複合型大規模災害，兵棋推演聚焦於災情研判、應變決策、跨機關聯防機制與後勤資源排程等關鍵環節，特別邀集南化、楠西、玉井、大內及山上等鄰近區公所共同參與，強化區際協力與區域防災網路。

演練同步啟動兩處收容處所——左鎮區老人活動中心與左鎮國小，從空間整理到人員接待、物資發放、志工任務指派與動線模擬等，全程依據實際災後作業程序操作，兼顧效率與民眾體驗，檢視潛在漏洞，為後續修正改善奠定基礎。

台南市長黃偉哲強調，極端氣候與地震災害的威脅日益頻繁，建立韌性城市是市政發展的核心。此次演練即是強化基層應變、深化社區自主防災力的重要落實，市府未來將持續強化訓練、提升設備，打造安全有序的防災體系。

消防局長李明峯指出，左鎮演練展現「從決策到行動」的完整應變流程，透過持續演練、檢討修正，讓各單位熟稔程式、提升效率，最終目標就是在災難發生時能迅速動員、降低損害、守護市民生命安全。