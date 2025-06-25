氣象署盤點「緊急避難包」必備5物　每半年檢查更新

▲氣象署建議民眾平時就要準備好緊急避難包 。（圖／翻攝內政部網站）



生活中心／台北報導

美國在台協會（AIT）高雄分處日前在臉書分享防災避難包，引發民眾對防災準備的討論。中央氣象署今天在「報地震 」臉書粉專盤點緊急避難包必備的5大類物品，並提醒要準備「一人一包」，建議在背包外貼上檢查日期，每半年檢查、更新內容物。

氣象署指出，台灣地震相當頻繁，雖然大家可能對這種「偶爾晃一下」的事早就習以為常，但先把避難包備起來放總是一個保障。如果不幸因為地震、颱風等災害導致建築物嚴重受損，「即拎即用」的緊急避難包能幫助民眾快速撤離、前往避難，並維持初期生活所需。

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氣象署依照重要程度，盤點這個「救急小包」應該放入的5大類物品：

1.吃的：

建議至少準備一瓶2到3公升的飲用水，餅乾、速食等充飢品也很重要；家裡有小嬰兒的話，奶粉、奶瓶、副食品都得備妥。

2.穿的：

各式衣物、薄外套、雨衣、小毛毯、暖暖包各放一組，空間允許的話也可以放個小型睡袋，也別忘了嬰兒需要的尿布、背帶等物品。

3.顧衛生的：

紗布、棉花棒、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉等，可以收在一個小包裡；如有長期使用的個人藥品，最好也準備起來。

4.證件錢財：

像身分證、健保卡、存摺等，平時就要掌握動向；防災包裡可以放入少量現金、零錢（用於公共電話、自動販賣機）。

5.其他哩哩摳摳：

哨子、防災地圖、手電筒、打火機、行動電源、充電線等，可以的話也備一雙鞋子在裡頭，避免光腳活動被碎石、玻璃割傷。

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氣象署提到，除了「理性打包」，不要重到無法快速取用外，也要注意以下事項：

★一人一包，雙肩輕質防水背包是極品，方便逃生。

★放在大門口、玄關或床邊等隨手可拿取的地方。

★背包外貼上檢查日期，每半年檢查、更新內容物。