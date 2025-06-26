全台最大鱷魚骨架震撼現身！　左鎮化石園區「遠古爬爬走」28日開展

▲台南左鎮化石園區推出暑期特展「遠古爬爬走」，首度展出全台最大7公尺台灣豐玉姬鱷骨架，震撼全場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南左鎮化石園區暑假重大登場！年度特展「遠古爬爬走—帶你爬進未知的左鎮」將於6月28日盛大開展，首度公開台灣特有種「台灣豐玉姬鱷」化石原件與等身骨架，全長達7公尺，堪稱全台最大鱷魚化石骨架，霸氣登場，成為親子暑假必訪新地標！

本次特展規劃七大主題單元，從爬蟲類誕生、演化、興盛到滅絕，串聯古生物悠遠歷史，展品橫跨台灣、日本、美國、德國等地，超過百件珍稀化石與模型一次亮相。更有互動問答、3D拼圖挑戰，完成任務還能兌換限量專屬貼紙，寓教於樂，適合全家大小共同探索。

台南市長黃偉哲表示，左鎮化石園區是全台唯一建於化石原址的博物館，不僅保留珍貴地質記憶，更肩負科普教育使命。此次配合蛇年主題推出「遠古爬爬走」特展，展出極具台灣代表性的「台灣豐玉姬鱷」，讓大小朋友親身感受台灣曾經的生態多樣與自然奧祕。

文化局長黃雅玲則補充，本次展覽以爬蟲類為主軸，回溯其自地球誕生以來的重要地位，並首度展出台灣豐玉姬鱷6件珍貴化石及等身骨架，令人震撼。她感慨地說：「我們印象中鱷魚多為兩公尺，沒想到台灣竟曾生活過長達七公尺的巨鱷，這是非常珍貴的自然史見證！」

園區提醒，開幕記者會已於6月26日熱鬧舉行，展覽將自6月28日起展至年底，期間安排多場互動體驗，從3D立體拼圖、問答闖關，到化石探索任務，讓孩子變身小小古生物學家，動手又動腦，探索千萬年前的神祕世界。

今年暑假，走一趟左鎮化石園區，啟動一場遠古冒險之旅！更多展覽詳情與交通資訊，可上左鎮化石園區官網（https://fossil.tnc.gov.tw/）與官方粉絲專頁查詢。