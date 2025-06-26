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「打掉雜質就是賴清德最想說的話」　李艷秋諷：少數總統有皇帝夢

▲總統賴清德展開團結台灣十講。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德展開團結台灣十講。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德24日「團結國家十講」第二講提到，「透過一次又一次選舉、罷免，打掉雜質」，被外界解讀為脫稿演出。對此，資深媒體人李艷秋今（26日）用3方面解讀，她認為，原本不在文稿上的「打掉雜質」，被夾在段落中，想必經過演練，這是賴清德整場最想說的話，清雜質就是清在野、清監督、清反對，大家該感謝賴清德，如果不是罷免，大家不會知道民進黨政府腐爛至此，不會知道這個少數總統有皇帝夢。

李艷秋表示，賴清德總統「團結宣講」第二講，出事了，賴清德說「要透過一次次的選舉罷免，像鑄劍打掉雜質，粹煉出捍衛主權、守護民主的意志」，事後總統府新聞稿刪掉「打掉雜質」這四個字，要求外界不要過度解讀這句話，而據記者現場觀察，投影片也沒有這四個字，賴總統是看著投影片唸原文時，自己脫稿加上的。

李艷秋表示，既然總統府要大家不要「過度」解讀這句話，那就來「適度」解讀吧！第一，脫稿才是重點，賴清德把原本不在文稿上的「用選舉罷免打掉雜質」，夾在鑄劍的段落中，流暢不突兀，想必經過事前的演練；這是賴整場演講最想說的話，最想傳達的訊息，總統府擦脂抹粉刻意淡化是因為看到外界反應不佳，並不代表總統認為自己說錯話。

李艷秋認為，第二，賴清德要護台派團結反共的中華民國派。護台派其實就是台獨派，賴總統到現在不敢明目張膽的說，不是怕中共，是怕美國。

李艷秋說，至於被賴總統青睞中華民國反共派，這一派的代表人物就是蔣中正不是嗎？那為什麼還要拆掉中正紀念堂、改掉中正路？這是哪門子團結呢？其實心裡真正想的，中華民國派本應屬雜質，但目前尚可分化利用。所以賴總統的人民分類很簡單，就是台獨派以及非獨派，非獨派是待清理的雜質。

李艷秋指出，第三，賴總統十講從中選會宣布7/26罷免投票開始起跑，一個月之內講完，第十講剛好在投票日前，印證了柯建銘預告的「最大咖的會壓軸出場」。

李艷秋再說，讓人不解的是，總統口口聲聲不是為罷免宣講，不是針對在野，沒有刻意安排，要有人民團體邀約才會排入行程；罷免完全是人民團體發起，沒有人能主導，大家覺得是睜眼說瞎話，說謊不結巴，但其實賴總統是在對自己的選民宣講，一直在用耍弄的態度對待支持的選民，在賴清德的執政下，頭腦清醒，很辛苦。

李艷秋強調，清雜質就是清在野、清監督、清反對，而在純粹化的過程裡，原來該保護人民的選監、司法、媒體全都變成鷹犬。大家應該感謝賴清德，如果不是他發動罷免，大家不會知道民進黨政府已經腐爛至此，不會知道這個少數總統有皇帝夢，這次大罷免如果成功，以後年年都有罷免，時時都在罷免，直到選出無雜質的首長及國會為止。

最後，李艷秋大酸，那大罷免會成功嗎？一定會成功，有一個視黨意為己命的中選會，不成功也會成功！

▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

▲▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

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