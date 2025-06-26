7退役軍官組親中政黨當「叛軍」名單曝　黨主席判10年最重

▲退役軍官屈宏義等人籌組親中政黨，違反國安法今宣判。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

復康聯盟黨主席、同時也是退役軍官的屈宏義因收受中國金援，在台發展親共組織充當內應，連同屈宏義在內，一共有7名退役軍官被依違反國安法遭台中高分檢提起公訴。台中高分院26日判屈10年徒刑，其餘6名退役軍官各判3年半至8年半徒刑。

台中高分檢去年底偵結一起違反國安法重大案件，查獲復康聯盟黨主席屈宏義及戴學文、林健華、廖永清（原名廖承瀚）、朱賢寰、黃桂坤、余天民共7人，主謀屈宏義遭到羈押，而其他涉案人違反《反滲透法》的部分，目前也併案審理中。

週刊當時報導，屈等人長期收受中國金援發展組織充當內應，且吸收多名有軍職背景的人員，秘密籌組狙擊隊以及勘查營區，蒐集4大軍事據點及美國在台協會台北辦事處（AIT）等圖資，疑似列為攻擊目標。

不過，案件涉及國安法，細節依法並未公開。台中高分院今上午10時宣判，認定被告等7人均犯共同意圖危害國家安全及社會安定，為大陸地區違反國家安全法第2條第1款規定，各處有期徒刑屈宏義10年、戴學文8年、林健華8年、廖永清3年6月、朱賢寰7年、黃桂坤8年6月及余天民7年。