林佳龍認共諜案對外交傷害大　徐巧芯點名吳釗燮嗆：有無包庇？

▲徐巧芯點名吳釗燮說清與共諜何仁傑的關係。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公務員特殊查核辦法正式生效，除首波行政院5長列為優先名單外，行政院16日也已函請各部會啟動特查，將須特查人員送法務部調查局辦理。國民黨立委徐巧芯今（24日）點名，國安會秘書長吳釗燮應第一個出來說清楚，好好交代與前助理、共諜何仁傑的關係，到底有無包庇、或是根本為共犯？「吳釗燮現在連來立法院的勇氣都沒有，跟陰溝裡的老鼠沒兩樣，見不得光！」

國安會秘書長吳釗燮在外長時期的前秘書何仁傑遭以共諜罪起訴，外交部長林佳龍坦言，「（對外交）傷害大」；至於吳釗燮是否該負起政治責任，林佳龍則說，由政務官自己判斷。

徐巧芯今日痛批，公務員特殊查核辦法正式生效，行政院將啟動公務員查核，查察可能潛藏在政府中的共諜。吳釗燮必須第一個出來講清楚！好好交代和共諜何仁傑的關係，吳釗燮身為何仁傑多年上司，對何的狀況一定最了解；沒想到共諜案爆發後，吳釗燮卻是直接擺爛，連立法院都直接不來，先前國安會秘書長，在立法院審查、解凍預算期間，都還會來立法院接受質詢，接受立委監督。而現在吳釗燮直接龜縮，連立法院都不敢來。

徐巧芯說，據她了解，2024年何仁傑離職時，可能是共諜的消息已在外交部傳得沸沸揚揚，不少同仁都知道他可能與中共過從甚密，將國安資料洩漏出去，但吳釗燮身為他的長官，一點風聲都沒聽到，還讓他自行離職，「當時你為什麼沒聽到、為什麼沒調查、為什麼沒處置呢？」如果吳釗燮當時知道實情，就應該舉報，用國安五法來制裁他，但案子爆發後，吳選擇神隱，也不向國人交代，這讓外界質疑，吳釗燮是不是在包庇，是不是共諜共犯？

徐巧芯直言，連林佳龍都認了「何仁傑共諜案」對我國外交工作帶來重大傷害，而何仁傑的上司吳釗燮竟還坐在國安會秘書長的位子上，根本早已不適任、早該辭職了。吳釗燮現在連來立法院的勇氣都沒有，選擇躲起來，跟陰溝裡的老鼠沒兩樣，見不得光，「請你出來面對，說明你和何仁傑的關係，也請交代，你有沒有包庇共諜，把我們國安法視為無物，讓共諜逃走，也請講清楚，你是不是共諜共犯？」