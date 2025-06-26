枋寮警+民間力量行善　4萬8善款助弱勢家庭

▲藍清輝所長將善款交給林男。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉東海村錢姓婦人與林姓兒子及7名孫子同住，日前因肺癌離世，家中經濟僅靠林男苦撐，多名孫子仍在就學，生活頓失依靠，陷入難以為繼的困境。枋寮警分局員警得知揭露後，引發各界關注與愛心援助，盼助其渡過難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，近日陸續接獲善心民眾及企業團體來電致意，在該警分局Facebook粉絲專頁，看見拋磚引玉的溫馨事蹟，特別主動聯繫藍所長表達意願關懷弱勢。

警方了解，東海村錢姓婦人前與林姓兒子及7名孫子同住，錢婦日前因肺癌離世，家中經濟來源僅剩林男，尚有多名孫子尚未完成學業，家庭突遭巨變，生活難以為繼。

消息曝光後，善心人士陸續響應捐助，包含睿誼國際有限公司捐款新臺幣5千元、陳居安捐款6千元、蘇忠輝捐款3千元及林幼榕、林柏榕等2人捐款2千元及劉瑞奇、徐梅櫻、李耀清等3人捐款1萬元，共計捐款4萬8000元，盼微薄之捐助給予林男適時的幫助，渡過難關。

東海所藍所長親自在東海派出所內將上述善款轉交予林男，並表示：「社會處處有溫情，感謝眾多善心人士主動聯繫、慷慨解囊，讓警方成為愛心橋樑，也讓這個家庭不再孤單。」

林男則感激表示，將妥善運用善款作為孩子們的生活與教育支出，並希望未來有能力時，也能如大家一樣回饋社會，延續這份溫暖與恩情。

分局長盧恒隆肯定所長藍清輝及警員夏群凱，不僅發揮人民保母大愛之心，更將愛藉由網路媒體傳播，拋磚引玉，對於有困難的民眾結合民間善心人士一同解決困境，有能力的人更應該多多幫助他人，足資同仁表率，殊值嘉勉。