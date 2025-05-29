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愛心串連花東偏鄉！門諾公益友贈1697顆粽　獨老感動享溫馨

▲▼長輩一同動手包粽，重拾記憶中的傳統節慶氣氛。（圖／門諾基金會提供，下同）

▲▼長輩一同動手包粽，重拾記憶中的傳統節慶氣氛。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午將至，粽香飄滿街頭巷尾，對偏鄉的獨居長者而言，這不僅是一個節日，更是一段與親情緊密相連的記憶。門諾基金會在社會各界的愛心響應下，為東部地區的長者送上節慶的溫暖與陪伴。

▲▼長輩一同動手包粽，重拾記憶中的傳統節慶氣氛。（圖／門諾基金會提供，下同）
 
感謝門諾基金會公益好友莊秋桂先生、許智傑先生與林先生，熱心號召親朋好友，共同捐贈997顆愛心粽；嘉義福源肉粽亦慷慨捐贈700顆粽子，總計1,697顆滿載溫情的粽子，已全數送達門諾基金會的送餐與居家服務個案手中，涵蓋1,126名低收入、獨居及身心不便的長者。昔日只能聞香而未及，如今終能溫暖入口，真正「粽」享端午情。
 
粽子不僅是節慶的象徵，也承載著地方文化的風味記憶。有別南部粽與北部粽，東部粽融合原住民族食材與特色，如小米、野菜、飛魚乾等，風味獨特，展現山海交融的在地文化。

▲▼長輩一同動手包粽，重拾記憶中的傳統節慶氣氛。（圖／門諾基金會提供，下同）

長者們有的展現熟練手藝，有的則傳授包粽小訣竅。
 
除發送粽子外，門諾基金會各服務據點更舉辦一系列端午節活動，邀請長輩一同動手包粽，重拾記憶中的傳統節慶氣氛。太魯閣同樂村、新城失智據點「樂智學堂」、玉里璞石閣日照中心、富里萬寧社區長照站與富里失智據點「益寶教室」，長者們在照服員與志工的陪伴下，有的展現熟練手藝，有的則傳授包粽小訣竅，宛如時光倒流，重溫過往熱鬧光景。

▲▼長輩一同動手包粽，重拾記憶中的傳統節慶氣氛。（圖／門諾基金會提供，下同）

新城「樂智學堂」的長者們包了60顆粽子，送給老幼共學的佳民國小師生。

今年特別溫馨的是，新城「樂智學堂」的長者們則包了60顆粽子，送給老幼共學的佳民國小師生。當香噴噴的粽子由阿嬤們親手交到孩子們手中，小朋友興奮得笑聲不斷，老少共融，溫情滿溢。東河工作站的課後美術班孩子們也創作出獨具巧思的端午版畫，以粽葉拓印展現節慶意象，記錄屬於自己的節日記憶。有長輩感動地說：「很久沒包粽子了，今天有你們陪，真的像回到以前有家的感覺。」在這段互動中，不只是粽子被包起來，更是心與心的連結被重新串起。

▲▼長輩一同動手包粽，重拾記憶中的傳統節慶氣氛。（圖／門諾基金會提供，下同）

96歲蔡爺爺打鼓，體驗賽舟的熱情與活力。

 壽豐力百海日照中心更是連日安排龍舟手作與立體拼貼活動，長者們憶起往年在鯉魚潭觀看划龍舟的場景，熱血沸騰，即便坐在教室內，也隨著96歲蔡爺爺打出的鼓點，用報紙當水、手持紙槳趣味競划，一同體驗賽舟的熱情與活力，老有所為、樂在其中。
 
門諾基金會由衷感謝各據點同仁與志工，悉心規劃節慶活動，讓長輩不僅收到溫飽，更感受到節日氛圍與人情溫度。從偏鄉到都市，從老人到孩童，這份「送愛到偏鄉」的行動因您的參與而更顯珍貴。粽情粽意、心心相繫，有您真好。
 

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