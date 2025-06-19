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飢餓三十餐費一日捐！花蓮縣府響應募22.5萬善款　助陷困境兒少

▲▼花蓮縣政府團隊、台灣世界展望會、花蓮體中及迦南美地同學們一起手舉飢餓三十為花蓮急難特況家庭發聲。（圖／世界展望會提供，下同）

▲花蓮縣政府團隊、台灣世界展望會、花蓮體中及迦南美地同學們一起手舉飢餓三十為花蓮急難特況家庭發聲。（圖／世界展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在世界難民日前夕，花蓮縣政府攜手台灣世界展望會舉辦「飢餓三十 餐費一日捐」記者會，號召縣府及所屬一級機關員工，共同響應公益行動，捐出一天的餐費，合計愛心捐款22.5萬元，支持花蓮地區因災難或突發困境陷入急難的家庭與兒少，同時將關懷延伸至全球受飢餓與流離之苦的孩童。

▲▼花蓮縣政府團隊、台灣世界展望會、花蓮體中及迦南美地同學們一起手舉飢餓三十為花蓮急難特況家庭發聲。（圖／世界展望會提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚（左四）致贈花蓮縣政府及所屬一級機關員工響應飢餓三十餐費一日捐，合計22.5萬元整。

活動於19日上午在花蓮體育高中舉行，在純真的詩歌聲中溫馨開場，由迦南美地幼兒園15位孩子獻唱「Everybody Everywhere」、「太陽出來了」兩首歌曲，以天籟童聲傳遞祝福。縣長徐榛蔚親自出席致詞，肯定本次行動的深刻意義，並感謝台灣世界展望會在0403強震後即刻投入救援，陪伴花蓮鄉親走過艱難時刻。

「飢餓三十」為台灣世界展望會歷年倡議的重要公益行動，結合教育、關懷與募款，邀請社會大眾共同關注全球貧困、飢餓與難民議題，透過簡單的行動，帶來真實的改變。

▲▼花蓮縣政府團隊、台灣世界展望會、花蓮體中及迦南美地同學們一起手舉飢餓三十為花蓮急難特況家庭發聲。（圖／世界展望會提供，下同）

▲台灣世界展望會李紹齡會長（左）致贈花蓮縣政府徐榛蔚縣長感謝狀。

本次「飢餓三十 餐費一日捐」活動，鼓勵民眾將自己一日三餐的餐費捐出，以實際行動支持在生活中遭遇困難的家庭與兒童。花蓮縣政府帶頭響應，串聯各局處同仁自由參與，展現公務體系對社會關懷的實踐精神。

▲▼花蓮縣政府團隊、台灣世界展望會、花蓮體中及迦南美地同學們一起手舉飢餓三十為花蓮急難特況家庭發聲。（圖／世界展望會提供，下同）

▲花蓮迦南美地幼兒園小朋友們唱跳響應飢餓三十。

台灣世界展望會表示，此次活動所募得款項將優先投入花蓮地區急難家庭的實際需求，協助他們度過生活的低谷，同時關懷支持世界各地因戰亂、飢餓或災難流離失所的孩子，提供糧食、清潔水與安全的庇護所等基本援助。

▲▼花蓮縣政府團隊、台灣世界展望會、花蓮體中及迦南美地同學們一起手舉飢餓三十為花蓮急難特況家庭發聲。（圖／世界展望會提供，下同）

台灣世界展望會會長李紹齡指出：「一日餐費的捐出，不只是物質上的幫助，更是一種關心與連結。每一份愛的行動，都可能改變一個孩子的人生。」他也感謝花蓮縣府與學校的積極參與，讓飢餓三十不只是公益活動，更成為生命教育的一環。

花蓮縣長徐榛蔚表示：「花蓮是一個有愛的地方，我們經歷過災難，更知道幫助的力量有多重要。感謝展望會長年在地深耕，也感謝所有願意付出一日餐費的同仁們，因為你們，許多家庭和孩子將不再孤單。」她也強調，花蓮縣府未來將持續結合社會資源與公益夥伴，推動在地照顧、家庭支持與兒少關懷等服務，落實「從地方出發，回應世界需要」的行動信念。

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