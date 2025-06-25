午後短延時豪雨轟中南部山區　可能又有熱帶低壓或颱風

▲今明兩天持續有午後雷陣雨，中南部近山區有短延時豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來天氣依舊高溫炎熱，有午後雷陣雨，今天(25日)和明天中南部近山區還可能出現短延時豪雨。另菲律賓東方海面周末可能有熱帶擾動發展，未來可能發展為熱帶性低氣壓或颱風，周末或下周機率高，但仍具不確定性。

中央氣象署預報員李孟軒表示，這幾天台灣天氣型態為高溫炎熱、午後雷陣雨，接下來幾天午後雷陣雨範圍會較廣、雨勢量也會比較大。今天台灣上空雲量少，中午前後氣溫偏高，午後會有雷陣雨發展。

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氣溫方面，今天全台普遍高溫約32至33度，大台北、中南部內陸地區與花東縱谷高溫更可達36度以上。

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，李孟軒說明，周五前全台各地仍會有午後雷陣雨，西半部與東半部山區有局部雷陣雨發展，降雨熱區集中在中南部及北部山區，今、明兩天中南部近山區甚至可能出現短延時豪雨。周五仍以午後雷陣雨為主，南部、中部以北與山區有局部大雨。

周六起南方雲系北移，李孟軒表示，南部與東部會出現間歇性陣雨，周日與下周一水氣增多，中部有局部陣雨，其他地區則仍有範圍較廣的午後雷陣雨。

熱帶系統方面，李孟軒指出，目前南海上有低壓發展中，未來將朝西北方向前進，接近海南島與廣東，對台灣天氣沒有影響。

此外，原位於日本南方海面的聖帕颱風已在今天凌晨減弱為熱帶性低氣壓，強度將持續減弱。

至於菲律賓東方海面目前有熱帶雲系持續「消消長長」，李孟軒說明，目前尚未出現明顯對流發展，需等待幾天，待明顯環流發展起來後，再評估是否對台灣產生影響。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

李孟軒進一步說明，最快在周末該處可能會有環流組織發展，未來有機會有熱帶性低氣壓或颱風，周末或下周機率高，但目前仍具高度變動性與不確定性。

李孟軒補充，根據過去統計，七、八月平均每月會有三到五個颱風生成，實際數量仍需持續觀察。

另外，目前台灣東方有一個巨大的「冷心低壓」系統存在，李孟軒表示，因其逆時針環流中心偏冷，預估未來將朝台灣接近或通過，將導致高層氣流偏冷，使大氣條件變得不穩定，午後雷雨可能因此變得更強、更持久，發展時間將延長至中午過後甚至晚上。