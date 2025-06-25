2025全球最和平國家出爐！亞太2國上榜　美國跌至128名

▲冰島知名旅遊景點藍湖溫泉（Blue Lagoon）。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

根據最新發布的2025年全球和平指數（GPI），國際衝突與國內動盪持續影響國家安全評比。在這份涵蓋163個國家的年度報告中，北歐島國冰島以全面性優勢蟬聯全球最和平國家，而美國排名跌至第128位，甚至落後於南非、辛巴威等國，引發社會安全疑慮。

這項權威評估從三大核心維度衡量和平程度：社會安全水平、持續性衝突狀態及軍事化程度。數據顯示，犯罪率攀升、生活成本壓力、工作與生活失衡等因素，正促使更多美國公民考慮移居海外。蓋洛普2024年10月民調揭示，21%美國受訪者表達移民意願，較2023年的17%呈現顯著增長，更遠高於2011年的10%。

儘管如此，美國仍保持全球移民首選目的地的地位。此矛盾現象凸顯國際社會對美國發展潛力的認可與國內社會問題加劇的並存現實。

全球十大和平國家排名：

冰島：三大評估維度全數奪冠，壯麗自然景觀與頂尖安全環境吸引尋求高品質生活的移民，惟生活成本居高不下。

愛爾蘭：軍事化程度全球前五強，豐厚文化底蘊與如畫風光使其成為北美移民熱門選項。

紐西蘭：亞太地區和平冠軍，以低衝突環境、親子友善城鎮及原生態自然體驗著稱。

奧地利：維也納連年獲評全球最宜居城市，自2008年GPI啟動以來穩居和平國前列。

瑞士：日內瓦享有「和平之都」美譽，社會安全與衝突管控表現突出，生活品質持續吸引國際人才。

新加坡：亞太安全排名亞軍，創業生態媲美矽谷，社會安全與低衝突特質躋身全球五強。

葡萄牙：2024年移民調查中最受美國人青睞的移居國，軍事化評比高居全球第二。

丹麥：社會安全體系位列世界第六，雖因軍費增加影響軍事化排名，但生活成本與醫療品質仍居全球頂標。

斯洛維尼亞：軍事化評比第六名，被旅人譽為「歐洲隱藏寶石」，以自然奇景聞名於世。

芬蘭：社會安全領域全球季軍，同時包攬和平與幸福指數雙料冠軍，成為追求優質生活者的理想國度。