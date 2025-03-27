嘉義縣社工日表揚績優人員　打造暖心社會安全網

▲▼ 嘉義縣114年度社工日 ，「紫絲帶」合照傳達暴力零容忍 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

響應4月2日台灣社工日，嘉義縣今27日在曙光玫瑰莊園舉辦「114年度社工日暨社工支持系列活動」，縣長翁章梁出席表揚19位社工人員，其中15位是深耕公私部門社福相關體系15年以上的專業人員，4位為榮獲衛福部全國社會工作專業人員績優社工、督導及資深敬業奬，他們帶給弱勢家庭翻轉生命的機會。

▲▼ 嘉義縣114年度社工日表揚績優人員 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，社會安全網的關鍵力量，來自每位社工的努力付出，嘉義縣目前約有600位社會工作者，為凝聚情感、提供社工安心職業的環境，110年成立社會工作師公會，現已有約240名會員，是全台最年輕的公會，希望促進權益，確保弱勢族群都不被遺忘。

社會局長張翠瑤說，本次特別安排象徵反暴力的「紫絲帶」大團體合照，除了呈現「家暴終止（紫）」意象，同時由所有社會安全網網絡單位攜手完成，傳達「社工暴力零容忍」。

社會局指出，嘉義每年爭取相關經費辦理相關執業安全及勞動權益計畫，保障社工外勤訪視人身安全，亦關注社工自我覺察與照顧議題，提供支持紓壓及員工協助方案，促進社工身心健康。

翁縣長感謝每位在社福深耕的夥伴，每位無名社工人員的付出，橫跨兒童、青少年、婦女、老人、身障等多種服務領域，共同實現嘉義縣社福全齡的願景，盼社工致力充權於家庭時，建立友善職場制度，成為有力的後盾。