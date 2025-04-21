獨／文具店內對女童尻槍、公園對女子露鳥　高雄半月2起色狼出沒

▲高雄市警察局外觀。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市近期驚傳有「遛鳥俠」出沒，引發社會高度關注與家長恐慌！19日鼓山區明倫路文具店發生惡狼對國小女童公然手淫事件，記者追查後發現，這個月4日，左營區博愛四路派出所轄區也曾發生類似案件，讓「遛鳥之狼」的陰影籠罩港都。警方強調已成立專案小組，將兩案併同偵辦，誓言全力緝捕。

19日發生在鼓山區的案件，是一名年籍不詳的男子，在明倫路一間文具店內尾隨一名國小女童，並公然手淫，甚至拿出手機拍攝女童驚恐的模樣，現場遺留精液證物。女童告知家長後，由家長帶同向派出所報案。警方獲報後雖立即趕往現場，但嫌犯已逃逸無蹤。目前已鎖定犯嫌特徵，並積極調閱監視器畫面追緝中。

然而，令人憂心的是，這個月4日，左營區博愛四路派出所轄區也曾發生類似案件。 當天晚上11點左右，一名女子報案表示，自己在10點左右在一處公園內遛狗時，一名男子走近她，突然露出下體數秒，隨後就騎租賃的自行車跑了，雖然沒有肢體接觸，但女子還是受到驚嚇，前往派出所報警，員警立即依照刑法妨害風化及性騷擾等案由受理。

兩起案件時間以及地點相差不遠，犯罪手法均針對女性，不排除是同一人所為的可能性。針對接連發生案件，所屬案件的轄區分局表示高度重視，也將情資整合分析，並強調會儘速將嫌犯逮捕歸案。警方呼籲，若有任何民眾曾在上述時間、地點附近目擊可疑人物，或有任何相關線索，請務必挺身而出，向警方提供資訊。