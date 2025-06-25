與同事爆口角！男買汽油潑他...還掏打火機想點燃　2罪起訴

▲一名男子因與同事發生爭執，竟朝同事潑灑汽油並企圖點燃，今(25)日遭檢方起訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳以昇、潘鳳威／新北報導

新北市一名男子因與同事發生爭執，憤而購買汽油潑灑對方，並掏打火機企圖點燃，所幸被同事即時制止。新北地檢署調查後，今(25)依殺人未遂及放火未遂罪將其起訴。

起訴書指出，顏男與邱男同在新北市新莊一間人力公司上班，2025年6月2日傍晚5時52分，2人因細故在辦公室內爆發爭執，顏男一氣之下，衝到中正路上一間加油站，花120元購買一桶汽油後返回公司。

此時，邱男正坐在公司門口椅子上抽菸，顏男見狀，立刻拿著剛買的汽油朝邱男身上潑灑，現場頓時瀰漫汽油味。接著，顏男掏出打火機企圖點燃，所幸被一旁同事即時壓制制止。

警詢時，顏男辯稱，自己當時僅是一時情緒激動，想要嚇嚇對方而已，並非真的要點燃汽油的意圖；然而檢方認為，顏男明知汽油易燃，如當時朝邱男澆淋全身並點燃，極可能造成其死亡並導致房屋延燒毀損，且顏男先潑汽油，再拿打火機作勢要點火，說明他已經開始執行放火行為，已構成「著手」，不再只是準備階段。新北地檢署依涉嫌殺人未遂、放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪嫌，將顏男起訴。