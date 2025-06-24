女子在北市街頭錄影　竟遭調查局「違反國安法」約談

▲她在北市街頭錄影被檢舉違反國安，還遭調查局約談。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委郭昱晴日前因公審直播民眾被網友炎上，事實上類似事件近期在台灣已發生很多次。一名戴姓女子5月15日在台北市松山區拍攝街景時，遭到陌生人阻止並報警指控她違反國安法、兒少法，如今她更收到調查局通知，以她違反國安相關規定為由，要求她前往市調處說明，引發爭議。

根據《TVBS新聞網》報導，戴女當時在北市松山街頭錄影，突然被一名女子阻止，對方還反覆問她「在拍什麼」、「你是台灣人嗎」等，甚至鬧到警局並指控她違反國安法。戴女錄影的位置周邊只有學校、公園跟診所，完全沒有任何敏感設施，她也向警方強調只是單純拍街景而已，然而近日卻收到調查局通知，以違反國安相關規定為由，要求她以證人身份前往市調處說明。

針對戴女的遭遇，國民黨立委吳宗憲表示，有人檢舉或提告，調查沒有問題，但調查局在處理類似事件時應當把關，若發現是濫訴，其實可以內部直接簽結。國民黨台北市議員詹為元則質疑，當時被警方約談就算了，如今調查局竟要以國安法傳喚人，這個社會難道沒有任何自由了嗎。

▲民眾在街道上直播、自拍或拍攝街景時，遭人騷擾、阻止，類似事件已不只發生一次。（圖／翻攝自threads）

經常談論時事的臉書粉絲團「一百五」也轉貼戴女被調查局約談的事情，並總結了前情提要，他說，綠營瘋傳「中共禁止人民使用 Google Maps，因此需要派間諜潛入拍攝台灣街景，以利武統」，才因此衍生出最近的怪現象，在路上看到有人拿手機錄影、直播，就立刻抹成共諜，偷拍其影像並發到網路上痛罵。

事實上，民眾在街道上直播、自拍或拍攝街景時，遭人騷擾、阻止，類似事件已不只發生一次，例如5月下旬有網友在threads指控，在北市辛亥、基隆路口看見有可疑女子在拍照，當事女子知情後氣到發文反駁，表示「台灣人終於瘋成我想像不到的樣子了，午休後走去上班必經之地，想說拍一張平日騎車時內心的中二魂，卻被說是中配、共匪，Whatever，他們開心就好」。

也有一名網友在threads投訴，他的媽媽平常就會在IG用拍照、寫日記的方式分享生活，不料媽媽6月3日去台中高鐵站接送親戚，過程中想說拍攝一些影片準備用於打卡時，突然有一名陌生女子衝上來狂喊「中華民國萬歲台灣獨立」嚇得媽媽以為遇到怪人趕緊跑開。

這位網友無奈說，「媽媽是個熱愛生活跟家人的好媽媽，是個土生土長的彰化人」、「最近確實有些中國人拍攝直播的問題，但這樣不分青紅皂白，不去了解詢問便直接騷擾、拍攝，還散佈到網路平台來抹黑我的媽媽，不論政治立場如何，那麼恣意又惡劣的行為只會分裂這塊土地的所有人。」