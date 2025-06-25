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史哲提出「高鐵2.0」計畫　第4季再增班

▲▼高鐵董事長史哲。（圖／記者李姿慧攝）

▲史哲今天首度以高鐵董事長身分到立法院備詢。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵新任董事長史哲上任，今（25日）首次赴立法院專案報告，提出「高鐵2.0」相關6大計畫，因應新車到位，以2027年為階段性目標，包括加速數位轉型打造智慧高鐵，建置新世代定位票務系統，推出數位版回數票、定期票、電子優惠券。此外，高鐵今年上半年運量再攀升3.4%，今年第4季將再短期增班。

高鐵疫後旅運需求反彈，2024年全年日均人次達21.4萬人次，旅運量再創歷史新高，較2023年之20.0萬人次，成長約7%。根據高鐵觀察，需求反彈力道漸趨緩和，高鐵在2025年1月到5月份運量年增率約為3.4%。

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目前高鐵每周有1103班次，自7月1日起每周另增開25班次，每周總開行班次數達1128班次。高鐵公司規劃，今年第4季會因應旅運高峰規劃短期增班，調整班表滿足旅客需求。

史哲今赴立院專案報告也指出，高鐵2024年全年無可歸責高鐵所造成旅客傷亡之事故。全年平均準點率、誤點＜5分鐘為99.50%，與2023年持平，每列車平均延誤時間僅約0.2分鐘。2024年營業收入達531.9億元，較前一年度498.1億元成長約7%。

史哲提出，因高鐵即將滿20周年，將推動「高鐵2.0」專案，範疇將涵蓋品牌體驗、車站及列車設施、旅客服務與數位資訊服務等面向。其中新世代列車方面，因應12組新世代列車新購，並為符合新列車導入後之維修與駐車需求，辦理左營基地第二車輛檢修廠增建、高鐵燕巢總機廠新車檢修設備建置與空間調整等工程，另還有車站與列車相關工程更新。

此外，高鐵也將加速數位轉型，打造智慧高鐵，包括新世代訂位票務服務系統之建置，除達成自主技術外，亦可增進票務作業效率、縮短系統修改與變更之時間、降低平均開票成本及減少因現有系統限制而衍生之客訴。

史哲在報告中也指出，新世代自動售票系統車站設備雲端化及無紙化、數位版回數票/定期票及電子優惠券系統之建置。推動站內通路票證無紙化，透過電子QR code過閘等行動方案，讓旅客持用手機即可購買/使用，進而提升窗口售票效率並減少紙張資源之使用。

因應極端氣候，高鐵也將強化韌性，包括完成「高鐵邊坡安全總體檢計畫」，盤點全線邊坡安全，並依據體檢報告之評估，辦理高鐵沿線邊坡之預防性改善工程，以及推動跨越車瓜林斷層土建結構安全評估、設計及改善工程、第一類活動斷層隧道結構智慧化監測及預警系統建置工程、高鐵橋梁耐震性能提升後續計畫、無人機AI橋檢之深化應用，強化災害耐受度與預警能力，因應活動斷層對高鐵橋梁可能產生的影響。

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