力拚「高鐵2.0」計畫　史哲：像公開考試、後年交卷

▲高鐵董事長史哲今日赴立院備詢受關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵董事長史哲上任滿12天，今日首度以高鐵董事長身分到立院備詢，他端出「高鐵2.0」計畫，並宣示新車後年將如期如質上路。史哲形容他接掌高鐵董座，「就像一場考試，考試鈴聲已響起，答案不知道，交卷時間也定了，新車上路是否可達到高鐵2.0願景，可被公開檢視。」

史哲上午首度以高鐵董事長身分赴立法院交通委員會備詢，被問及針對自己今天表現打幾分，史哲受訪時表示，到立法院不是他的第一次，他也算是老政務官，常常有人說他是政務官中的事務官，不能說沒有壓力，高鐵日復一日運轉，收班後還要進入嚴謹維修檢測，每分每秒運轉，承載國人的安全和準點責任，這節奏跟他過去經歷不一樣，是一個新的壓力。

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史哲上任滿12天，也提出「高鐵2.0」計畫。史哲表示，高鐵成國人日常生活一部分，上路已18年，18年前面對眾多質疑，甚至當時有人說高鐵是廢鐵，但很快大家就驚艷高鐵高品質服務的公共服務和建設，高鐵從開通時期每天不到10萬人次，到今年每天已有10幾萬到20萬以上旅運量，明年邁入第19年將迎來12輛新車，第20年時新車上路，因此他提出高鐵2.0計畫願景，也是品牌行動方案。

▲高鐵董事長史哲（右）今日赴立院備詢受關注。（圖／記者湯興漢攝）

史哲強調，新車加入後，將讓大家有新體驗，包括場站設施、行控安全、維修管理，要為未來10年到20年訂下更好基礎。

針對上任後任務，史哲說，這就像是一場考試，考試鈴聲早已響起，答案不知道，但考卷已經發下去，是公開的open book的考試，驗收、交卷時間是後年，也是高鐵通車20年的時間點，任務和考題很簡單、很清楚和透明，全國人民都是顧客，可以檢視高鐵是否維持高品質、紓解尖峰壓力，以及新一代新車是否如期上路。

由於上任前史哲面臨酬庸質疑，史哲則回應，高鐵有很多不同階段，現在不是興建期，不是財務改革期，也不是疫情運量暴漲期，是復甦新局，綜合性管理是面對新局的重要任務，這也是他的自我期許，將善用過去在政府公務體系除文化藝術外，還有招商和公共建設、公共事業等經驗，帶領高鐵迎接未來20年，因此他提出高鐵2.0。



史哲重申，這場考試鈴聲已經響起，交卷時間也定了，考題也是公開的，如何被檢視，除了平常時主管機關的監督、監理，對董事會負責，以及全民客戶體檢外，新車上路是否可達高鐵2.0願景，大家可以公開檢視。

至於上任後是否會檢討高鐵票價調漲，史哲表示，高鐵除了是公共服務外，也是落實公司治理的企業，票價收入占9成營收，每年有檢討評估機制，並對董事會負責，例行性機制每年都會進行，目前還在檢討評估中，還有時間，未來會跟大家說明。

談起高鐵南延和東移等任務，史哲指出，高鐵延伸是國家長期政策，路線規劃、土地徵收由鐵道局進行，高鐵作為高鐵興建營運最多經驗者，自然不可不參與其中，如何分工和參與，都還在規劃中，會依照交通部規劃來做。