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力拚「高鐵2.0」計畫　史哲：像公開考試、後年交卷

▲▼立法院交通委員會邀請交通部部長、交通部鐵道局局長、交通部觀光署署長、國營台灣鐵路股份有限公司董事長及台灣高速鐵路股份有限公司董事長率所屬相關單位列席就「交通部觀光署、國營台灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告，新任高鐵董事長史哲、台鐵董事長鄭光遠就任後首次到立法院接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲高鐵董事長史哲今日赴立院備詢受關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵董事長史哲上任滿12天，今日首度以高鐵董事長身分到立院備詢，他端出「高鐵2.0」計畫，並宣示新車後年將如期如質上路。史哲形容他接掌高鐵董座，「就像一場考試，考試鈴聲已響起，答案不知道，交卷時間也定了，新車上路是否可達到高鐵2.0願景，可被公開檢視。」

史哲上午首度以高鐵董事長身分赴立法院交通委員會備詢，被問及針對自己今天表現打幾分，史哲受訪時表示，到立法院不是他的第一次，他也算是老政務官，常常有人說他是政務官中的事務官，不能說沒有壓力，高鐵日復一日運轉，收班後還要進入嚴謹維修檢測，每分每秒運轉，承載國人的安全和準點責任，這節奏跟他過去經歷不一樣，是一個新的壓力。

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史哲上任滿12天，也提出「高鐵2.0」計畫。史哲表示，高鐵成國人日常生活一部分，上路已18年，18年前面對眾多質疑，甚至當時有人說高鐵是廢鐵，但很快大家就驚艷高鐵高品質服務的公共服務和建設，高鐵從開通時期每天不到10萬人次，到今年每天已有10幾萬到20萬以上旅運量，明年邁入第19年將迎來12輛新車，第20年時新車上路，因此他提出高鐵2.0計畫願景，也是品牌行動方案。

▲▼立法院交通委員會邀請交通部部長、交通部鐵道局局長、交通部觀光署署長、國營台灣鐵路股份有限公司董事長及台灣高速鐵路股份有限公司董事長率所屬相關單位列席就「交通部觀光署、國營台灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告，新任高鐵董事長史哲、台鐵董事長鄭光遠成為媒體追逐的焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲高鐵董事長史哲（右）今日赴立院備詢受關注。（圖／記者湯興漢攝）

史哲強調，新車加入後，將讓大家有新體驗，包括場站設施、行控安全、維修管理，要為未來10年到20年訂下更好基礎。

針對上任後任務，史哲說，這就像是一場考試，考試鈴聲早已響起，答案不知道，但考卷已經發下去，是公開的open book的考試，驗收、交卷時間是後年，也是高鐵通車20年的時間點，任務和考題很簡單、很清楚和透明，全國人民都是顧客，可以檢視高鐵是否維持高品質、紓解尖峰壓力，以及新一代新車是否如期上路。

由於上任前史哲面臨酬庸質疑，史哲則回應，高鐵有很多不同階段，現在不是興建期，不是財務改革期，也不是疫情運量暴漲期，是復甦新局，綜合性管理是面對新局的重要任務，這也是他的自我期許，將善用過去在政府公務體系除文化藝術外，還有招商和公共建設、公共事業等經驗，帶領高鐵迎接未來20年，因此他提出高鐵2.0。

史哲重申，這場考試鈴聲已經響起，交卷時間也定了，考題也是公開的，如何被檢視，除了平常時主管機關的監督、監理，對董事會負責，以及全民客戶體檢外，新車上路是否可達高鐵2.0願景，大家可以公開檢視。

至於上任後是否會檢討高鐵票價調漲，史哲表示，高鐵除了是公共服務外，也是落實公司治理的企業，票價收入占9成營收，每年有檢討評估機制，並對董事會負責，例行性機制每年都會進行，目前還在檢討評估中，還有時間，未來會跟大家說明。

談起高鐵南延和東移等任務，史哲指出，高鐵延伸是國家長期政策，路線規劃、土地徵收由鐵道局進行，高鐵作為高鐵興建營運最多經驗者，自然不可不參與其中，如何分工和參與，都還在規劃中，會依照交通部規劃來做。

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