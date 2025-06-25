館長稱「中華民國」被檢舉台獨　國台辦僅回「兩岸同屬中華民族」

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

有關台灣網紅館長訪問上海全程開直播，有民眾問他是哪裡人，館長沒有當下回應，事後回到車上稱自己是「中華民國」，遭人檢舉是「台獨」，陸方應該如何看待台灣民眾對自己身份認同？對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（24）日沒有正面回應，僅強調「兩岸同屬中華民族都是中國人」。大陸方面始終歡迎台灣民眾來走走看看，用自己親身經歷去戳破民進黨長期製造的「信息繭房」與抹黑大陸的謊言。

針對館長首赴大陸觀光，在上海、杭州全程開直播，期間也遇到一些插曲。有記者提問，「有民眾問館長是哪裡人，儘管沒有當下回應，但事後在車上他表示是『中華民國』，想請教國台辨怎麼看待台灣民眾对自身的認同？以及事後有人舉報館長是『台獨』份子，請問台灣人認同自己是「中華民國」是台獨嗎?兩岸要如何進一步求同存異?」

朱鳳蓮指出，「兩岸同胞有著共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，同屬中華民族，都是中國人，這是誰也無法改變的客觀事實。」

朱鳳蓮也痛批，由於台灣內部台獨勢力長期在文化、教育領域推行去中國化，致使一些台灣同胞，特別是青年朋友受到誤導，隨著越來越多台灣同胞來到大陸，他們用親身的所見所聞打破民進黨當局長期製造的「信息繭房」，戳破民進黨當局散佈的抹黑大陸的謠言。

朱鳳蓮表示，「館長陳先生在大陸6天的行程，大家都有看到，他不止一次的表達對大陸現代化建設成果的讚嘆，不止一次的直面獲取對大陸的『偏頗』認知，返台後更是呼籲台灣民眾親自到大陸旅行體驗。」

朱鳳蓮指出，「俗話說百聞不如一見」，我們熱忱的歡迎台灣同胞來大陸，一定會增進對大陸的客觀瞭解和對兩岸關係的正確認知。

朱鳳蓮說，歡迎並期待台灣同胞把大陸各地列為旅遊打卡地，把大陸優質好物放入購物車，交流越深入，就越會感受到大陸景美物美人更美，一來再來心更近。