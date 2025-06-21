館長一見陳佩琪「手捏眼角抹淚」　彎腰聊1分鐘！怒吼放出柯文哲

▲陳佩琪雙手緊握館長，而館長一度感慨捏著眼角。（圖／翻攝館長惡名昭彰YT，下同）



網搜小組／劉維榛報導

館長陳之漢去上海參拜時，特別祈求城隍老爺能救出柯文哲，而他昨（20日）親赴台北看守所，要替陳佩琪打氣，館長過程中一度手捏眼角，疑似流下男兒淚，兩人單獨聊天1分多鐘。事後，館長要求賴政府放柯文哲出來，並對著群眾喊話，希望可以在大罷免挺身而出，「我們的國家自己救！」

館長昨日開直播「【台北看守所】來去關心一下佩琪醫師」，陳佩琪看到館長時一度驚訝，她隨即雙手握住館長，館長則是彎下頭傾聽，兩人單獨聊了1分多鐘時間，過程中，館長一度手捏眼角，疑似感慨抹淚。

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▲館長喊話，台灣不可以再繼續墮落下去。



事後，館長站上小卡車上，看著支持群眾站在看守所聲援柯文哲，他表示，全世界華人朋友都在看，更直批當局政府有夠丟臉。對於柯被大量抹黑與遭到政治迫害，館長怒問，「台灣今天不用靠任何證據，只需要靠媒體的力量、只需要靠名嘴的講解，就可以讓一個得300多萬票的黨主席，到現在還被關在裡面，這樣合理嗎？」

館長接著說，他是健身房老闆、也是一位網紅，最需要靠流量，「是順風」來創造聲量，但他願意「逆風」站在看守所外聲援柯文哲，因為「台灣是台灣人的，台灣不是民進黨的」、「今天台灣人不只是要反抗極權政府，不只是要挺柯文哲，更重要的是...絕對不可以...台灣不可以再繼續墮落下去」。

館長也無奈直呼，現在社會只要敢露臉就被肉搜、敢講話就被打壓，再激烈一點就變成中共同路人，再用各種方法讓你入獄。對此，館長喊話，「我在這邊拜託，年輕人是台灣未來的希望」，不只要求賴清德放柯文哲出來，接下來的大罷免，希望大家可以挺身而出，「我們的國家自己救」。