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噴于北辰「台灣能撐一個月？」　郭正亮：少將退伍講違背常識的話

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲前立委郭正亮（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前到上海旅遊，並且開直播，分享自己的所見所聞，大讚很多地方比台灣進步！然而，事後就有網友說，中國也有黑暗面、落後的地方。前立委郭正亮對此直呼，「這不是廢話嗎？」同時點名于北辰，說對方講出了違背常識的話，「真是為你感到丟臉」。

郭正亮在節目《亮話天下》上聊到館長上海行的事，說有網友反駁館長的誇讚，因為中國也有黑暗面、落後的地方、一般的上班族很辛苦。但郭正亮認為，「這不是廢話嗎？哪一個國家不是這樣？」館長只是要表達，上海、杭州、他所見所聞，有很多地方比台灣進步，要讓大家感受一下而已。

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接著郭正亮提到，桃園市議員于北辰後來也出來講話，說出了名言，「台灣只要撐一個月，中國大陸就倒啦！」郭正亮對此直言，「你是少將退伍，講這種完全違背常識的話，真是為你感到丟臉！你還好意思領國軍的退俸，你台灣能撐一個月？我真的覺得很好笑」。

郭正亮又說，「不管正式的兵推、民間的兵推，哪一個兵推說台灣可以撐一個月？還說撐一個月中國就倒了，中國怎麼會倒？中國就打到結束為止，所以我根本就懶得理你們這些人嘛，理你們幹嘛？沒有用，大勢所趨」。

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