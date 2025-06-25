下周可能有颱風　侵台機率上升至50%

▲吳德榮說，今晨真實色雲圖（上圖左）顯示，高空冷心低壓在台灣東方遠海，逐漸向台灣接近；最新歐洲系集模式下周五模擬圖（上圖右）顯示，輕颱侵擾台灣的機率提高至50%。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，關島附近有輕颱發展，緩慢向台灣方向逼近，侵擾台灣的機率由下周二的10%，逐日提高至下周五的50% ，威脅加大，但仍有不確定性，應密切觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗午後多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中仍有局部較大雨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，周四、周五高空冷心低壓移入，各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但大氣不穩定度提高，午後的局部短暫陣雨或雷雨有延續至晚間機率；周六至下周一各地為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大。

吳德榮表示，下周二水氣減少，各地晴朗，午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；下周三至下周五的天氣視熱帶擾動的發展及動向而定，需持續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，關島附近有輕颱發展，緩慢向台灣方向逼近，侵擾台灣的機率由第7天（下周二）的10%，逐日提高至第10天（下周五）的50% ，威脅加大，但仍有不確定性，應密切觀察更新資料調整；此外，南海未來3天亦有熱帶擾動發展，成輕颱機率約在30%以下，但即使被命名，也是朝向海南島一帶，無侵台機率。