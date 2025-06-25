　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下周可能有颱風　侵台機率上升至50%

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，今晨真實色雲圖（上圖左）顯示，高空冷心低壓在台灣東方遠海，逐漸向台灣接近；最新歐洲系集模式下周五模擬圖（上圖右）顯示，輕颱侵擾台灣的機率提高至50%。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，關島附近有輕颱發展，緩慢向台灣方向逼近，侵擾台灣的機率由下周二的10%，逐日提高至下周五的50% ，威脅加大，但仍有不確定性，應密切觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗午後多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中仍有局部較大雨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，周四、周五高空冷心低壓移入，各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但大氣不穩定度提高，午後的局部短暫陣雨或雷雨有延續至晚間機率；周六至下周一各地為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大。

吳德榮表示，下周二水氣減少，各地晴朗，午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；下周三至下周五的天氣視熱帶擾動的發展及動向而定，需持續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，關島附近有輕颱發展，緩慢向台灣方向逼近，侵擾台灣的機率由第7天（下周二）的10%，逐日提高至第10天（下周五）的50% ，威脅加大，但仍有不確定性，應密切觀察更新資料調整；此外，南海未來3天亦有熱帶擾動發展，成輕颱機率約在30%以下，但即使被命名，也是朝向海南島一帶，無侵台機率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賀瓏「太胖了X不下去」　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調
今午後雨最大！　下周可能有雙颱
伊朗總統：以伊戰爭結束　準備好與美國重返談判
快訊／陳乃瑜罷免提議書造假　羅明才服務處主任、2助理聲押
以伊停火、7月降息有望！美股收紅逾500點　台積電ADR漲4

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

下周可能有颱風　侵台機率上升至50%

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

今午後雨最大！　下周可能有雙颱

醫曝清潔下體4重點　最後一項少做等同「讓細菌住五星飯店」

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團　網崩潰：資料沒備份啊

畢業生注意！經濟部發「20萬補助金」　申請門檻、時間全整理

賀瓏「太胖了X不下去」　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

下周恐有雙颱！氣象專家曝「北轉侵台機率升」　關鍵時間點出爐

台鐵6天內第2起「閃爆」意外　洗車後未取下接地桿釀禍

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

【泰格與雪兒】誤會大了

【你們是我活下去的動力】日本奶奶為看表演撐過腦癌 台灣火舞團聽完當場哭爆T^T

【最帥的背影】盲人過馬路迷失方向！暖心司機秒下車幫忙

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

下周可能有颱風　侵台機率上升至50%

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

今午後雨最大！　下周可能有雙颱

醫曝清潔下體4重點　最後一項少做等同「讓細菌住五星飯店」

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團　網崩潰：資料沒備份啊

畢業生注意！經濟部發「20萬補助金」　申請門檻、時間全整理

賀瓏「太胖了X不下去」　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

下周恐有雙颱！氣象專家曝「北轉侵台機率升」　關鍵時間點出爐

台鐵6天內第2起「閃爆」意外　洗車後未取下接地桿釀禍

簽約才知大地主是邱澤！低調持迪化街百坪古厝6年「轉手獲利破億」

「天生理財高手」星座Top 3！第一名有吸金體質　會賺更會存錢

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光！散步摸肚露母愛…預產期傳入秋

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊

台人常缺乏！　醫揭關鍵維生素：跟肥胖有關

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

下周可能有颱風　侵台機率上升至50%

陳乃瑜罷免提議書造假　羅明才服務處主任、2助理聲押

夏天底妝怎麼畫不脫妝？油肌、混油肌持妝技巧　妝前＋定妝是重點

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

生活熱門新聞

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

7月要來了！　4生肖得防災

今午後雨最大！　下周可能有雙颱

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

清潔下體4重點　少做最後一項細菌狂生

Cheap看病有感「台灣醫療在崩潰」：真沒人了

LINE「11款免費貼圖」限時下載！麻糬兔兔超Q

曖昧早有跡象？Albee理想型「3條件」賀瓏全命中

畢業生注意！經濟部發20萬補助金

男友高職畢業　妹子苦讀碩士「列4差異」喊分

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

爆熱戀賀瓏！Albee昔曝「渣的定義」

更多熱門

相關新聞

今午後雨最大！　下周可能有雙颱

今午後雨最大！　下周可能有雙颱

今天午後雷陣雨最大！中央氣象署預報員張承傳表示，下周可能有雙颱發展，但會不會影響台灣，還要再觀察。

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

陸27條河流齊發「洪水警戒」 雲南勐統河現1979年後最大洪水

陸27條河流齊發「洪水警戒」 雲南勐統河現1979年後最大洪水

雨神要來了！　停留4天

雨神要來了！　停留4天

下周可能有颱風　侵台機率曝

下周可能有颱風　侵台機率曝

關鍵字：

氣象氣象雲颱風吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

疑似天殘生前Line對話曝光

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

天殘離世前1天「查看賀瓏手機」Albee聲明驚呆網

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

疑撞車噴飛　騎士當場斷氣送醫

她街頭錄影　遭調查局違反國安法約談

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

林柏宏認「成年後扛家計還債務」

快訊／Albee「沒有對不起任何一個人」！

升級版「孫東寶牛排Plus」全有6家

2230近防炮每分鐘射速高達2萬發

Albee「交往即天堂」賀瓏3天後提分手

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面