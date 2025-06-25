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「巨大冷心低壓」超醒目存在！　明通過台灣南端

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲吳聖宇說，預估台灣東邊的冷心低壓，在周四、周五就會通過台灣南端，周六進入大陸華南後逐漸減弱並且遠離。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，目前東亞的衛星雲圖上最醒目的存在，位於台灣東方的巨大「冷心低壓」，預估周四、周五就會通過台灣南端，一直到周末期間大雷雨機會高，特別是在各地山區以及西半部。

吳聖宇在臉書說，今天維持太平洋高壓外圍偏南到東南風環境的影響，要注意的仍是午後的熱對流系統；由於南海的熱帶擾動96W，正逐漸趨向廣東西部沿岸，有些水氣逐漸被帶上來，因此從WRF定量降雨預報來看，今天的午後熱對流降雨預估比起前兩天來說要明顯許多，有出現局部大雷雨的機會，對流發展後也比較容易往西半部平地擴展。

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吳聖宇指出，至於96W本身則是會快速接近廣東西部沿岸，周四可能就會進入廣東陸地，雖然發展時間短暫，但是在周四登陸之前，還是可以留意會不會有增強為熱帶性低氣壓的機會；對台灣來說，則是它的外圍環流帶來的水氣將逐漸增多，今天就逐漸開始影響，周四、周五台灣附近及南方海面的環境水氣可能還會更多一些，持續造成台灣島上熱對流雷雨容易發生的環境條件。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇提到，再來就是目前東亞的衛星雲圖上最醒目的存在，位於台灣東方的巨大冷心低壓（Cold Core Low），這是一種存在於大氣高層的低壓系統，通常只能在衛星的水氣頻道雲圖中看到它，發展很明顯的話，從其他頻道的雲圖中也可以看到具有旋轉特徵的雲層分布。

吳聖宇表示，冷心低壓對於天氣最大的影響，就是會造成大氣的不穩定度提高，尤其是接近陸地時再配合地形、熱力作用，或其他的次環流共同作用，容易產生旺盛的熱對流系統帶來大雷雨現象。

吳聖宇分析，預估台灣東邊這個冷心低壓，在周四、周五就會通過台灣南端，周六進入大陸華南後逐漸減弱並且遠離；由於它的接近以及通過，再配合上述提到台灣附近的環境水氣增多情況，一直到周末期間都要注意島上的熱對流發展情況，大雷雨機會高，特別是在各地山區以及西半部。

吳聖宇說，下周一之後就準備要進入7月，目前預報資料仍然持續預測7月上旬，在菲律賓以東到關島附近海面有熱帶擾動發展的機會，大趨勢來看仍將趨向台灣以東、琉球以南海域的可能性高。

吳聖宇指出，但目前因為實際的擾動雛形還沒有形成，所謂的新颱風還是只存在於模式預報中的東西，因此仍只能當作趨勢上的參考，大家可以先預作7月上旬的心理準備，但不必太過擔心，等到擾動雛形比較明確後，才有可能真正預估到底會不會影響台灣。

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