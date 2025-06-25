台中深夜死亡車禍！2機車對撞爛毀　男騎士不治重機女頸椎受傷

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區祥順路二段今（25）日凌晨2點多發生一起死亡車禍，騎乘紅牌重型機車的27歲潘姓女子和騎乘一般機車的51歲廖姓男子對撞，2機車撞擊力太大，發出劇烈聲響，重機前輪斷裂，汽油不斷滲出，廖男機車車頭全毀，零件散落四處，潘女頸椎受傷送慈濟醫院，廖男當場沒有生命徵象，送中國附醫仍宣告不治。

▲台中深夜2輛機車對撞，造成1死1傷。（圖／民眾提供，下同）

這場嚴重車禍佔用2個車道，警方為了排除禍現場，加派員警合力將重機和機車抬離現場，目前正調閱監視器釐清肇事原因。