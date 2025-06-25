快訊／新竹一工業大樓凌晨起火！焦黑濃煙狂竄　上班交通大亂

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹北市中華路、泰和路口一處工業大樓今(25日)清晨4時許傳出火警，現場大量濃煙不斷竄出，警消獲報後出動27輛消防車、79名人員及義消前往灌救，但火勢直到上午都未完全撲滅，由於地點鄰近科學園區，加上適逢上班尖峰時段，一度造成周邊交通大亂。

▲新竹一處工業大樓今凌晨起火。（圖／記者楊永盛翻攝）

新竹縣消防局表示，凌晨接獲通報後立即派遣人車到場救援，現場焦黑濃煙不斷竄出，幸經初步了解，大樓內未有人員受困。目前搶救仍持續進行中，詳細起火原因仍待後續釐清。