流產被婆婆開玩笑！　她回1句話走人

▲女子表示，自己流產才剛流產不久，就被婆婆拿這件事開玩笑。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

一名29歲的女子表示，自己兩個月前才不幸流產，沒想到她在婆婆生日聚餐上，竟被對方當眾拿這件事當笑話，讓她氣得當場離席。婆婆事後不但沒有道歉，還向親戚抱怨她「情緒不穩」、「毀了生日」，讓她十分錯愕。

這名女子在網路論壇Reddit發文寫道，她和31歲丈夫當時正沉浸在懷孕的喜悅中，沒想到她後來不幸流產，對兩人而言都是重大打擊；雖然丈夫家人當時也有表示關心，還送花給他們，並說出「凡事都有原因」、「下次會不一樣」等場面話，但她始終難以平復情緒。

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婆婆上周末生日時，對方堅持要她們一起參加聚餐晚宴，原PO本來很猶豫，但丈夫希望她能出席捧場，她才答應前往。不料大家聚餐到一半時，婆婆正好在與他人談論孫輩話題，突然轉頭對她說，「妳也努力過了！對吧？下次把小孩留得久一點，讓我有機會迎接他吧。」婆婆語畢還笑了出來，言行彷彿是在開玩笑。

對此，原PO聽完當場站起來對婆婆說「妳這樣很殘忍」，然後立刻離席。然而，婆婆卻在事後跟親友四處說她「情緒不穩」、「毀了自己生日」。丈夫雖私下力挺她，但也勸她當時不該和婆婆一般見識，讓她百思不解，「我直接走人是反應過度了嗎？」

許多網友看完貼文後紛紛力挺原PO，認為婆婆冷血無情。其中就有網友說，「我為妳的損失感到遺憾，妳的婆婆也應如此。妳確實做了對的事，而她卻卑鄙無恥，妳罵她殘忍，然後就離開，已是非常客氣。」也有網友認為丈夫不應保持沉默，「我會告訴每個人她（指婆婆）有多殘忍。你丈夫不斥責她的垃圾行為也很讓人無法接受。換作是我，也很難用正眼看待他。」

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