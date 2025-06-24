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中央地方聯手防汛　 巡查桃園抽水設備確保即時應變

▲中央地方聯手防汛巡查桃園抽水設備

▲水汴頭護岸視察。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局今日指出，為強化中央與地方防汛協力機制，經濟部水利署副總工程司王國樑23日抵桃園，由水務局副局長李金靖陪同，實地檢查桃園區水汴頭排水幹線、八德區桃鶯路與興隆街口抽水設施，以及防汛場備置抽水機，設備經測試後均運作正常，足以在汛期發揮即時抽排與防災效能。

王國樑副總工程司表示，防汛工作需中央與地方通力合作，應全面盤點抽水設備與水利構造物，落實「最小淹水、最快退水、最高安全」三大目標，以保障民眾生命財產安全。八德區桃鶯路與興隆街口於107至112年間曾發生4次淹水事件，市府自113年起即預先部署抽水機，已有效改善積淹水問題，近兩年未再發生類似災情，成效明顯。

▲中央地方聯手防汛巡查桃園抽水設備

▲八德區桃鶯路與興隆街口移動式抽水機測試。（圖／水務局提供）

此外，護岸與河道環境的日常維護同樣關鍵。針對水汴頭護岸局部損壞情形，市府已積極清除違規佔用與偷排廢水行為，並整頓周邊環境，以提升排水效率，同時兼顧串聯桃林鐵道與南崁溪自行車道沿線的整體景觀與防災功能。平時維護得宜，方能確保區域排水系統正常運作。

市府水務局指出，目前市府掌握43座水門與28台移動式抽水機，均已於汛期前完成檢查與保養，並建置緊急應變調度機制。針對7處易淹水地點，亦預先部署10台抽水機，確保可即時調度應用。同時備妥1萬1千餘包砂包、800多個消波塊及各類防汛器材，全面提升防汛應變韌性。平時亦持續辦理設備演練與保養作業，展現高度防災準備。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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