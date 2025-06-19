水利署南巡查防汛整備　強化中央地方聯手應汛力道

斗南鎮善功橋橫跨石牛溪，於1992年間，由嘉邑行善團興建，通車迄今已逾30年，是斗南鎮往來斗六市的重要樞紐，因現有橋梁不符治理計畫，且落墩數阻礙通水斷面，導致汛期成為防汛缺口，縣政府向中央爭取改建經費及自籌經費共計1億5362萬元，預計明年9月前完工，完成石牛溪整治最後一哩路。