水利署南巡查防汛整備　強化中央地方聯手應汛力道

▲水利署19日聯合地方政府，實地巡查台南正義抽水站與水閘門設施整備情形。（記者林東良翻攝）
記者林東良／台南報導
汛期來臨前夕，中央與地方加速備戰節奏，經濟部水利署副總工程司周文祥19日率隊南下，聯合第六河川分署副分署長吳宗寶、台南市副總工程司葉俊良及高雄市府副總工程司蔡季陸等防汛團隊，針對南部多處歷年淹水熱區與關鍵設施進行防汛整備巡檢，實地確認抽水站、水閘門與移動式抽水機等設施功能是否正常。
此次巡檢重點包括台南市正義抽水站、淵中抽水站、水閘門，以及高雄市的五甲尾與潭底小型抽水站、仁美地區的移動式抽水機、鹽埔橋與二仁溪白砂崙堤防等重要防洪設施。水利署團隊並同步實測水門啟閉與抽水機運轉情況，檢查結果顯示各項設備運作良好、備料充足，設施妥善率達100%，顯見南市、高市與六河分署平時維護落實，整備成效顯著。
周文祥強調，水利單位全面配合行政院長卓榮泰政策方向，致力落實「淹水最少、退水最快、安全最高」三大目標。並指出「多一分準備，少一分災害」，呼籲各單位持續提高警覺，汛期期間應即時掌握水情、精準啟閉水門與調度抽水，守護民眾生命與財產安全。
第六河川分署副分署長吳宗寶也提醒，民眾進入汛期應主動清理住家周邊落水口、檢查排水設施，並善用「水利署行動水情APP」與「防災資訊服務網」即時掌握雨情水勢，降低災害風險，為守護家園盡一份心力。
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