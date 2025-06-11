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樂善小英雄現身！　鄭小弟弟捐贈215頂救援頭盔守護消防員防汛安全

▲台南市消防局11日舉辦捐贈儀式，感謝鄭小弟弟及父母捐贈215頂水域救援頭盔。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局11日舉辦捐贈儀式，感謝鄭小弟弟及父母捐贈215頂水域救援頭盔。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎戰防汛期，愛心不缺席！台南鄭姓小弟弟在學校聽聞消防人員英勇救災的故事後，萌生捐贈念頭，獲父母支持後主動聯繫消防局，捐出價值24萬元共215頂「水域救援頭盔」，用實際行動感謝平日冒險犯難的消防英雄。

台南市消防局11日舉辦捐贈儀式，感謝鄭家愛心義舉，讓救災能量再升級，也為即將到來的汛期增添保障。

▲台南市消防局11日舉辦捐贈儀式，感謝鄭小弟弟及父母捐贈215頂水域救援頭盔。（記者林東良翻攝，下同）

2024年7月凱米颱風侵襲南台灣，鹽水、後壁、白河、新營、下營、北門等區發生嚴重淹水災情，消防人員投入水域搶救、疏散居民，部分裝備因此受損失效。進入5月防汛期，救災裝備面臨補充壓力，鄭世賢夫婦得知後，立即協助購置水域救援頭盔捐贈予市府消防局，不僅解決燃眉之急，也讓年幼的兒子實際參與公益，體會助人的成就與快樂。

▲台南市消防局11日舉辦捐贈儀式，感謝鄭小弟弟及父母捐贈215頂水域救援頭盔。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，消防弟兄每次出勤都肩負重責大任，感謝鄭小弟弟在家庭教養與校園啟蒙下展現善心，以實際行動力挺救災前線，盼拋磚引玉，吸引更多企業與社會大眾投入支持。消防局長李明峯也說，災害現場充滿變數，每一件專業裝備都是守護消防人員生命的重要防線，感謝鄭家讓消防團隊在救災時更有安全保障。

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