桃園限定！「就是要你管」問卷　抽禮卷+日韓來回機票等大獎

▲桃園「就是要你管」問卷，抽禮卷等大獎。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局1日指出，污水下水道建設是城市進步的指標，市府積極推動污水下水道建設，為透過民眾的回饋來檢討改進並提供更好的服務品質，即日起舉辦「就是要你管」問卷活動，線上填問卷即可獲得禮卷及再抽大獎活動，活動期限至114年12月31日止。

水務局表示，只要是桃園市內門牌的房屋所有權人或其直系親屬就可以填寫問卷，活動網頁為：(https://www.wrbtycg.tw/win/ )，登入連結( https://www.surveycake.com/s/lgYkx ) 線上填寫問卷，並依問卷填寫累積的份數，提供不同的抽獎機會：

1.每累積5,000份，抽出450份面額500元全家超商紙本禮卷；即累積達10,000份問卷時，再抽出450份禮券，累積達15,000份再抽出，直到活動結束為止。(抽中禮券者還可以繼續參加抽機票及iPhone)

2.累積達10,000份，抽出沖繩來回機票1組。

3.累積達20,000份，抽出沖繩來回機票2組。

4.累積達30,000份，抽出釜山來回機票3組。

5.累積達40,000份，抽出大阪來回機票3組。

6.累積達50,000份，抽出東京來回機票3組、iPhone 16 256 GB 2支。

經目前已填報的問卷，統計分析民眾對污水下水道建設滿意度，其中非常滿意及滿意佔比達68%，因此民眾對於桃園市污水下水道建設多數抱持正面態度，逾95%調查民眾均認同完成用戶接管後後巷環境會變明亮且臭味問題會改善、鄰近水域(河川、排水)水質會改善，顯見民眾對於污水用戶接管完成後之效益均明瞭且認同；又調查民眾中僅51.5%了解用戶接管工程前須簽屬施工同意書，可見本府於此部分應加強政策推廣與宣導，藉由施工通知單或說明會中說明，亦得藉由里鄰長大力協助與推播，以利民眾了解與鄰里好友們分享，以加強民眾了解並認同此政策推動，其餘相關問題統計結果將持續成為本府精進污水下水道建設之參考依據。

水務局強調，截至114年4月底，桃園市污水下水道用戶接管戶數已突破25萬戶，從升格前3.11%提升到26.76%，11年來成長已逾八倍，在用戶接管工程成長的同時，也希望藉由問卷調查來了解民眾需求及意見，進而改善污水下水道施工相關流程，以符合民眾的期待，讓污水下水道系統的推動更加順利，期許藉由各系統同步大量推動，讓「公共污水下水道普及率」光速提升。