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新北防汛雙箭齊發！偵水志工+績優區公所聯防極端氣候

▲北偵水志工+績優區公所聯防極端氣候。（圖／新北市水利局提供）

▲侯友宜於市政會議頒發「2024年度防汛表現優異偵水志工隊中和區」。水利局長宋德仁（左）。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市水利局自2019年起首創偵水志工隊，當發佈豪大雨及颱風警報時，協助即時巡查易積淹水熱點，今（4日）市長侯友宜於市政會議頒發2024年度「防汛有功」獎座，由五股、八里及中和3行政區各推派代表領獎，市長表揚防汛期間表現積極優異及辛勞之偵水志工隊，並感謝夥伴不分晝夜協助執行相關防汛工作，減少豪大雨對民眾的危害。

侯友宜表示，感謝志工夥伴平日盡心盡力巡查各區易積淹水點，簡易排除道路側溝或洩水孔遭垃圾、雜物等堵塞情形，守護市民生命財產安全，並與市府團隊並肩合作，共同整合轄內公私部門各項防救災資源，提升災害發生的應變能力，以利災時迅速投入防救災工作。

▲北偵水志工+績優區公所聯防極端氣候。（圖／新北市水利局提供）

▲侯友宜於市政會議頒發「2024年度防汛表現優異偵水志工隊五股區」。

水利局長宋德仁說，為因應極端氣候與短延時強降雨頻繁，目前新北市已成立21區偵水志工隊，超過700人投入，於豪大雨預報發布時即展開預防性巡查與防減災應變措施，去年颱風期間出動超過500人次，協助勘查易積水熱點、通報水情、執行災前預警工作，並於災時快速通報現場狀況。

除民間偵水志工表現優異外，各區公所也是防汛工作的重要功臣，目前新北市雨水下水道建設長度超過800公里，為落實雨水下水道的維護與管理，水利局也於每年汛前及汛間辦理雨水下水道維護管理評鑑，以督導各區加強防災應變及雨水下水道維護管理，今於區政會議由副祕書長柯慶忠頒發「113年度雨水下水道及道路側溝維護管理績效考評成果各組前3名區公所」獎座1座以資鼓勵，第一組為林口、汐止、永和；第二組為五股、瑞芳、金山；第三組為萬里、雙溪、貢寮。

水利局表示，為提升市區排水能力，降低積淹水風險，訂定「新北市雨水下水道暨道路側溝維護及管理績效考評作業要點」，此項考評制度每年辦理兩次，針對29個行政區依下水道長度分組評核，結合書面審查與現地抽查（人孔160處、側溝320處），由外聘委員與工務局、環保局共同執行。透過制度化管理，全面提升排水設施維護水準，降低積淹水風險，保障市民生命財產安全。

▲北偵水志工+績優區公所聯防極端氣候。（圖／新北市水利局提供）

▲侯友宜於市政會議頒發「2024年度防汛表現優異偵水志工隊八里區」。

▲北偵水志工+績優區公所聯防極端氣候。（圖／新北市水利局提供）

▲副秘書長柯慶忠（左2）於區政會議頒發「2024年度考評成果第二組前3名」。

▲北偵水志工+績優區公所聯防極端氣候。（圖／新北市水利局提供）

▲副秘書長柯慶忠於區政會議頒發「2024年度考評成果第三組前3名」。

▲北偵水志工+績優區公所聯防極端氣候。（圖／新北市水利局提供）

▲副秘書長柯慶忠於區政會議頒發「2024年度考評成果第一組前3名」。

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