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爆熱戀賀瓏！Albee昔曝「渣的定義」：不認為出軌是糟糕的人

▲▼賀瓏、Albee爆緋聞，兩人才一起錄完《賀瓏夜夜秀》 。（圖／翻攝自Facebook／賀瓏 Hello）

▲賀瓏、Albee爆出緋聞 。（圖／翻攝自Facebook／賀瓏 Hello）

記者鄒鎮宇／綜合報導

賀瓏與天殘交往到分手，今日引起軒然大波，賀瓏更被爆逼天殘墮胎引發爭議，Albee更被指重疊賀瓏與天殘感情。對此，有網友發現，Albee過去曾在IG上分享自己的感情觀，認為劈腿或出軌不等於很糟糕的人，直言「有時候愛情就是愛捉弄人呀」。

Albee過去在IG與網友進行問答時，有粉絲提問「朋友劈腿或是感情很渣，你還會跟他／她當朋友嗎？」對此，Albee直言，要先定義「渣」到底是什麼，才可以討論這件事。

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Albee認為，劈腿、出軌不等於很糟糕的人，「有時候愛情就是愛捉弄人呀，要讓你左右為難都很喜歡怎麼辦」，「而且有些人優秀到清楚表明自己非單身，還是有人心甘情願當小三小四小五啊(這你怎麼說人家都自願的餒)，反正別人感情的事永遠都是不關你的事」。

Albee表示，但若是因為不甘寂寞，或是覺得玩弄他人感情很有趣的那種人，她就沒辦法跟對方當朋友，「不是因為覺得他們渣，純粹只是他們的快樂我不懂」。

據悉，賀瓏與天殘分手75天後，即被拍到與Albee親密互動，24日天殘好友看不下去，出面爆料賀瓏逼天殘墮胎又羞辱死者，同時也引發劈腿或介入感情的疑雲。

針對網路上的猜測，Albee還原完整的時間軸，駁斥介入的說法，「圖文都是以工作夥伴的視角發文祝福他生日快樂，如果當時有任何曖昧情愫，我不敢如此高調」、「我與賀瓏在這段期間的相處，是陪伴著彼此，我尊重每個人的選擇和自由意志」，「我沒有對不起任何一個人。」

▼Albee 限時動態原文如下。（圖／翻攝Albee IG）

▲▼爆熱戀賀瓏！Albee昔曝「渣的定義」：不認為出軌是糟糕的人。（圖／翻攝Albee IG）

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