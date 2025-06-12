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名師「英語女神」遭爆借百萬不還　怒告債主誹謗結果出爐

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲補教名師不滿遭爆料欠債沒還，控告爆料者與媒體結果不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

陳姓補教名師不滿遭媒體報導「借百萬不還」，控告爆料的吳姓男子以及採訪記者涉嫌加重誹謗等罪，檢察官調查認為，陳女多年前的確曾為了擴張營運，向吳男借錢買廣告，結果招生不如預期而無法償還，相關爆料內容並非空穴來風，考量陳女從事文教服務業，行為舉止攸關公共利益，台北地檢署處分爆料者與媒體記者不起訴。

陳姓名師有「英語女神」稱號，取了一個韓系的藝名對外招攬線上課程並出書，她報警指控，吳姓男子2024年1月間，在臉書粉專發表「讓我慢慢為你解密這位CEO如何欺騙投資人」，還跑到她的個人頁面回文「沒錢還就關掉公司，改個名字繼續營運」等文字。

▲▼「英語女神」陳姓補教名師控告債主誹謗不起訴。（圖／資料照）

▲「英語女神」陳姓補教名師控告債主誹謗，檢方不起訴。（圖／資料照）

陳女指控吳男除了散布不實文字，還把她的電話提供給記者，用來撰寫不實報導，控告吳男與媒體公司負責人、記者等分別涉嫌加重誹謗、非法利用個人資料等罪嫌。

檢察官查出，陳女曾在2021年被吳男控詐欺等罪，當時陳女自己有解釋，是為了擴張公司營運，找上吳男借了100萬元向大陸騰訊代理買廣告，藉此獲得客戶名單，後來因為疫情嚴峻，招生情形不如預期而無法償還，陳女被控詐欺，但獲得不起訴。

檢察官認為，吳男在網路上發文與接受媒體採訪的內容，並非惡意捏造或憑空杜撰，而吳男把陳女電話交給記者，是為了讓媒體平衡報導，而記者以善盡查證義務，考量陳女從事文教服務業，授課又出書，行為舉止的好壞，公司治理的優劣，攸關公共利益，因此認為吳男與媒體罪嫌不足。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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