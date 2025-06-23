韓女星澎湖遭趕！一票幫補血「滿喜歡老闆」：開心會請吃免錢

▲尹到怡到澎湖吃海產遇到無禮老闆。（圖／翻攝自尹到怡YT）



記者鄺郁庭／綜合報導

南韓女歌手尹到怡近日到澎湖旅遊時，進了一間知名海鮮餐廳用餐，遭到老闆以輕佻語氣抱怨。尹到怡事後在Threads發文「…原本最期待的餐廳…好難過。」值得注意的是，該間餐廳評價兩極，雖然有不少消費者抱怨態度問題，但也有人表示，老闆就是這樣的人，「我滿喜歡他的，如果你是INFJ願意裝E或是原本就是大E人的話，他開心會一直請你吃免錢的。」

尹到怡22日晚上在Threads發文，「…原本最期待的餐廳…好難過。」並附上YouTube影片連結及事後說明，「有人問為什麼老闆把菜收走之前的畫面不見了？是不是刻意剪掉了？這次的影片裡沒有任何誇張或刻意的剪輯，我只是想把我在澎湖旅行時所經歷的事情，如實地分享給大家。」

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事件爆出後，查看評論和留言，會發現該間餐廳評價兩極，雖然有不少消費者抱怨態度問題，但也有人表示，老闆就是這樣的，就有人指出，「這家我吃過耶，他就瘋瘋癲癲的，你只要一直跟他練蕭味他就會請你吃東西，基本上東西CP值很高。」

也有吃過的網友表示，「我滿喜歡他的，如果你是INFJ願意裝E或是原本就是大E人的話，他開心會一直請你吃免錢的」、「澎湖生蠔餐廳的阿北，講話超直白而且很親切，一去先被嗆，重點他們蚵仔給的不手軟」、「奇怪了！我怎麼每次去都沒遇過這問題？老闆本來就是這種個性呀！」