陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

▲蔡易餘。（圖／立委蔡易餘服務處提供）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導



今（17）日媒體報導，立委蔡易餘到嘉義考察茶改場協調會議，前立委陳明文不請自來，並當場要求農業部南遷案不得停止，被質疑是為土地增值利益綁架政策。對此，蔡易餘指出，陳明文是站在地方未來產業發展及鄉親的角度來幫忙發聲，且購入土地和茶改場設址地點隔了一大座山，兩點更是在不同的區域，批說不能讓有心人藉由假議題的爆料來扭曲事實，毁掉大阿里山高山茶產業的未來發展。

蔡易餘立委服務處說明如下：

1.會召開茶改場協調會，就是因為地方鄉親反應疑遭政府「跳票」，番路鄉親都無法接受！考察會議是我請前嘉義縣山區立委陳明文參加，山區地方鄉親都知道，整個茶改場的爭取建設過程，阿文委員是最清楚的，他出席會議並站在鄉親的角度來發聲，這很正常。

2.我開過很多協調會，會議過程很常有不滿的情緒，但，不能說不滿就是施壓，況且陳明文現在已無公職，沒有任何權利了，他完全是站在地方未來產業發展及鄉親的角度來幫忙發聲，無權何來的施壓？面對政府答應設址，卻一拖再拖，地方鄉親感到遭政府「跳票」，這種情況，任誰都會憤怒吧！

3.最可惡的是，爆料者竟用炒地皮的說法來打假議題！完全扭曲地方鄉親對大阿里山高山茶產業未來發展的打拚，真的可惡至極！

該週刊所提到的購入土地和茶改場設址地點，地點一南一北，可是整整隔了一大座山，兩點更是在不同的區域，要說這是在炒地皮真的太好笑了！

爆料者不僅根本不了解番路地理位置，時間也差很大！91年陸續購入的土地，是靠近竹崎鄉內埔，屬於番路鄉北端，而時任行政院院長蘇貞昌110年宣布茶改場設址在台18阿里山公路上，屬番路鄉南端，區域不同，之間隔一座山脈阻隔，地點、時間相差甚遠，都對不起來，也無法互相影響。

我要強調的是嘉義縣山區的建設，不能讓有心人藉由假議題的爆料來扭曲事實！想毁掉大阿里山高山茶產業的未來發展，我們絕對不允許。