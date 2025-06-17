　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

▲▼ 保護國土與漁民生計 蔡易餘召集跨部會研商外傘頂洲因應對策 。（圖／立委蔡易餘服務處提供）

▲蔡易餘。（圖／立委蔡易餘服務處提供）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

今（17）日媒體報導，立委蔡易餘到嘉義考察茶改場協調會議，前立委陳明文不請自來，並當場要求農業部南遷案不得停止，被質疑是為土地增值利益綁架政策。對此，蔡易餘指出，陳明文是站在地方未來產業發展及鄉親的角度來幫忙發聲，且購入土地和茶改場設址地點隔了一大座山，兩點更是在不同的區域，批說不能讓有心人藉由假議題的爆料來扭曲事實，毁掉大阿里山高山茶產業的未來發展。

蔡易餘立委服務處說明如下：

1.會召開茶改場協調會，就是因為地方鄉親反應疑遭政府「跳票」，番路鄉親都無法接受！考察會議是我請前嘉義縣山區立委陳明文參加，山區地方鄉親都知道，整個茶改場的爭取建設過程，阿文委員是最清楚的，他出席會議並站在鄉親的角度來發聲，這很正常。

2.我開過很多協調會，會議過程很常有不滿的情緒，但，不能說不滿就是施壓，況且陳明文現在已無公職，沒有任何權利了，他完全是站在地方未來產業發展及鄉親的角度來幫忙發聲，無權何來的施壓？面對政府答應設址，卻一拖再拖，地方鄉親感到遭政府「跳票」，這種情況，任誰都會憤怒吧！

3.最可惡的是，爆料者竟用炒地皮的說法來打假議題！完全扭曲地方鄉親對大阿里山高山茶產業未來發展的打拚，真的可惡至極！

該週刊所提到的購入土地和茶改場設址地點，地點一南一北，可是整整隔了一大座山，兩點更是在不同的區域，要說這是在炒地皮真的太好笑了！

爆料者不僅根本不了解番路地理位置，時間也差很大！91年陸續購入的土地，是靠近竹崎鄉內埔，屬於番路鄉北端，而時任行政院院長蘇貞昌110年宣布茶改場設址在台18阿里山公路上，屬番路鄉南端，區域不同，之間隔一座山脈阻隔，地點、時間相差甚遠，都對不起來，也無法互相影響。

我要強調的是嘉義縣山區的建設，不能讓有心人藉由假議題的爆料來扭曲事實！想毁掉大阿里山高山茶產業的未來發展，我們絕對不允許。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／台中猴闖入小吃店　跳上桌搶麵還配滷味
快訊／獨子滑進粉碎機慘死！媽哭到癱軟　老闆悲慟下跪
快訊／才剛上任！　以色列宣布擊斃「伊朗軍方最高階將領」
G7聯合聲明「伊朗永不得擁有核武」　挺以色列自衛權
無糖飲料免稅！　多位綠委喊話推動
每月加班45hrs猝死　認定「過勞」判賠486萬
快訊／員工滑落粉碎機　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

抄名冊沒人質疑違法？　黃暐瀚：國民黨缺乏病識感程度令人驚訝

白營搶先表態！　黃國昌不出席國安簡報：國民黨出席與否都尊重

民眾黨不出席國安簡報　沈伯洋：政黨選擇拒絕將「動搖民主根基」

8藍委提告罷團　曹興誠：有完整律師團、我們負擔所有費用

台灣糖尿病人口已250萬　多位綠委推「無糖飲料免稅」

快訊／黃國昌不出席國安簡報！　民眾黨發四點聲明：仍持續敞開溝通大門

推動廢監院　黃國昌提案立院本會期組修憲委員會

電信管理法三讀「第二類電信」納管　黃健豪：盼有效阻擋創意私房

黃國昌質詢播「示範音檔」　綠委：為全台示範最惡質立委、黨主席

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

抄名冊沒人質疑違法？　黃暐瀚：國民黨缺乏病識感程度令人驚訝

白營搶先表態！　黃國昌不出席國安簡報：國民黨出席與否都尊重

民眾黨不出席國安簡報　沈伯洋：政黨選擇拒絕將「動搖民主根基」

8藍委提告罷團　曹興誠：有完整律師團、我們負擔所有費用

台灣糖尿病人口已250萬　多位綠委推「無糖飲料免稅」

快訊／黃國昌不出席國安簡報！　民眾黨發四點聲明：仍持續敞開溝通大門

推動廢監院　黃國昌提案立院本會期組修憲委員會

電信管理法三讀「第二類電信」納管　黃健豪：盼有效阻擋創意私房

黃國昌質詢播「示範音檔」　綠委：為全台示範最惡質立委、黨主席

陳明文遭爆炒地皮！出席茶改場協調會施壓　蔡易餘3點聲明

新台幣觸29.46元急煞！　彭博曝央行十點前1動作阻升

馬英九參觀習近平「最牽掛鄉鎮」讚有古意　兩人意外「同框」

台東縣府與勵馨基金會推動家事支持服務　免費法律諮詢+心理協助

80歲爺癌末住院「只求3件事」安詳離世　醫讚嘆：超瀟灑

抄名冊沒人質疑違法？　黃暐瀚：國民黨缺乏病識感程度令人驚訝

峇里島海神廟孤懸海上美如仙境！蛇洞傳說＋退潮後聖泉祈福超特別

陸頂尖洞穴女潛水員廣西潛水遇難　失聯23日後尋獲遺體

17歲少女當淫媒！拉學妹下海陪酒　1/3拿去養小白臉...判無罪

Grok任務排程功能疑將上線　支援定時查詢與外部通知推送

AI超誠實「5句忠告」逼哭網友：你需要比你想像的更早開始照顧身體

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

政治熱門新聞

快訊／上班尖峰北捷板南線突車門異常　1100乘客忠孝新生站換乘

IDF戰機在台南市區擊發火焰彈　空軍定調「機械因素」

爆炒地皮　前立委嗆聲農業部長音檔曝光

快訊／賴清德確定18日全程參與在野國安簡報　4個報告案題目出爐

台灣民意民調／賴清德滿意度49%　不滿意度飆升8.3個百分點

飛行教官遭爆料「帶小三進營區」　空軍司令部要查了

快訊／黃國昌不出席國安簡報！　民眾黨發四點聲明：仍持續敞開溝通大門

大罷免「地下賭盤」藍營被罷席次漸增　原因曝光

國造潛艦「海鯤號」今早正式出港海測！　力拚11月交艦

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

蘇貞昌沒多給新北預算？　綠議員打臉劉和然：連侯友宜都感謝

台灣糖尿病人口已250萬　多位綠委推「無糖飲料免稅」

罷免連署造假率最高96％　吳思瑤、吳沛憶回應了

外交部：280台灣人尚在以色列、已16人撤離　伊朗則有9人

更多熱門

相關新聞

名字多次被起訴書提及　鍾小平：黨中央盼集中支持李孝亮

名字多次被起訴書提及　鍾小平：黨中央盼集中支持李孝亮

北檢偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免偽造連署一案，16日偵查終結，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、罷瑤召集人賴苡任等5人被依違反《個資法》、《刑法》偽造文書等罪起訴。對此，北市議員鍾小平表示，相信他們會做無罪答辯，先祝他們官司順利；他還提到，本來也要率隊參與連署，後來問了朱立倫辦公室主任江俊霆後，認為應該要集中全力支持李孝亮這組，所以後來就暫停了。

雙吳罷免偽造連署案黃呂錦茹遭起訴　柳采葳籲北院盡快放人

雙吳罷免偽造連署案黃呂錦茹遭起訴　柳采葳籲北院盡快放人

即／黃呂錦茹5人起訴　北市罷綠委案偵結

即／黃呂錦茹5人起訴　北市罷綠委案偵結

即／番路鄉農會肥料倉庫火警！警消急灌救　

即／番路鄉農會肥料倉庫火警！警消急灌救　

男友想性侵妹妹！姊姊竟偷拍7歲妹洗澡供逞慾

男友想性侵妹妹！姊姊竟偷拍7歲妹洗澡供逞慾

關鍵字：

嘉義立委蔡易餘茶改場爆料

讀者迴響

熱門新聞

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

今全台變天！　「雨最大」地區曝

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

29歲人妻護理師轉戰AV界

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面